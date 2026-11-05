Policías de Santa Lucía intentaron salvar a una bebé, no pudieron y murió

Una tragedia se desencadenó durante las primeras horas de este jueves en el departamento de Santa Lucía. Pasadas las 6:30 horas, la desesperación llevó al joven padre G.A. a pedir ayuda en la Subcomisaría Santa Lucía Este con su hija N.O.A. en brazos, una criatura de tan solo un mes y 15 días de vida que desafortunadamente ya no tenía signos vitales.

Los uniformados reaccionaron al instante para intentar revertir el grave cuadro que presentaba la pequeña. Los efectivos de la dependencia comenzaron a aplicarle intensas maniobras de primeros auxilios en el lugar a la beba, aunque tristemente no lograron reanimar a la niña en medio del desesperante escenario que se vivía en la guardia policial.

Frente a la gravedad del asunto, la policía organizó de inmediato un operativo de traslado hacia el nosocomio capitalino. Se abrió paso en el camino para llevar rápidamente a los angustiados progenitores junto a la criatura hasta el Hospital Rawson, manteniendo hasta el último segundo la esperanza de que los profesionales médicos pudieran reanimarla.

Una vez en el centro de salud, los médicos de guardia asistieron de urgencia a la pequeña de tan solo un mes y 15 días. Sin embargo, la médica que la atendió confirmó el deceso definitivo de la niña al comprobar que no había posibilidades de salvarla, desatando un inmenso dolor en toda su familia.

Luego de confirmarse el fallecimiento, el caso quedó bajo la órbita de la UFI Delitos Especiales. Las autoridades judiciales ordenaron de inmediato el traslado del cuerpo de la criatura hacia la Morgue Judicial con el objetivo central de practicarle la autopsia correspondiente, determinar la causa exacta de la muerte y descartar cualquier irregularidad.