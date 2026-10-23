Momentos de desesperación se vivieron en la Subcomisaría Villa Hipódromo, en San Juan, cuando una madre y su hermano llegaron en un vehículo particular con un bebé de un año y un mes inconsciente y con los labios morados. Ante la urgencia, la sargento Laila Paredes comenzó a realizarle primeros auxilios mientras el móvil policial se dirigía al Hospital Rawson.

El episodio tuvo un desenlace alentador: después de recorrer unas tres cuadras, el pequeño comenzó a reaccionar. En ese momento, los efectivos detuvieron la marcha al advertir que una ambulancia se encontraba a media cuadra, para que el bebé recibiera asistencia médica.

La rápida intervención policial

Según la información policial, la familia llegó hasta la puerta de la dependencia para pedir ayuda ante el estado del niño. La situación requería una respuesta inmediata, por lo que la sargento Paredes comenzó a asistirlo dentro del móvil mientras avanzaban hacia el centro de salud.

La intervención continuó durante el trayecto hasta que el bebé mostró signos de recuperación. Al encontrarse con la ambulancia, el personal sanitario tomó intervención y concretó el traslado al Hospital Rawson.

El bebé quedó fuera de peligro

Una vez en el nosocomio, el pequeño recibió atención médica y, de acuerdo con lo informado, se encontraba fuera de peligro.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Subcomisaría Villa Hipódromo. El móvil policial era ocupado por la subcomisario Erica Villalón, el agente Alejo Páez, quien conducía el vehículo, y la sargento Laila Paredes, encargada de realizar los primeros auxilios.

La actuación de los efectivos permitió que el bebé recibiera asistencia durante el traslado hasta la intervención del personal sanitario, en medio de una situación de extrema urgencia para su familia.