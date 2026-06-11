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Policiales > Rápido actuar

Policías rescataron a un hombre que intentó quitarse la vida en Rawson

Efectivos de la Comisaría 35ª intervinieron a tiempo en un descampado y lograron asistir a un hombre de 35 años. Fue trasladado al hospital y se encuentra fuera de peligro.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
Personal de Comisaría 35° evitó que un hombre de 35 años se quitara la vida en un descampado del departamento. (Archivo)

Efectivos de la Comisaría 35ª evitaron una tragedia en el departamento Rawson al rescatar a un hombre de 35 años que intentaba quitarse la vida en un descampado del loteo San Cayetano.

El hecho ocurrió en la zona de calles Meglioli y Agustín Gómez, donde el oficial ayudante Agustín Amarfil y la agente Karen Montaño realizaban recorridas de prevención y observaron a un hombre en actitud sospechosa.

Tras entrevistarlo, los efectivos continuaron con la vigilancia y minutos después lo siguieron hasta un terreno baldío, donde lo encontraron suspendido de una soga atada a un árbol.

De inmediato, los policías actuaron con rapidez, lograron descolgarlo y solicitaron asistencia médica urgente.

Al lugar acudió personal de Emergencias Médicas, a cargo del doctor Juan Castro, quien estabilizó al hombre y dispuso su traslado al Hospital Dr. Marcial Quiroga.

El paciente ingresó consciente al centro de salud y quedó internado en observación, con custodia policial por disposición de la Ayudantía Fiscal de turno.

Desde la fuerza destacaron la importancia del rápido accionar de los efectivos, que resultó determinante para preservar la vida del hombre.

Asimismo, recordaron que ante situaciones de crisis o angustia se puede recurrir a la Línea 102, un servicio gratuito disponible las 24 horas que brinda contención y orientación.

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