Policías de Rawson salvan la vida a una recién nacida que se había ahogado con leche materna. Un rápido y eficaz accionar por parte del personal, permitió salvarle la vida a una beba de apenas dos semanas de vida, quien había sufrido un cuadro de asfixia.

El dramático episodio ocurrió a la 01:10 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Santiago Derqui, entre Olegario V. Andrade y Francia, perteneciente a la jurisdicción de la Comisaría 25ª.

La emergencia se desató cuando un vecino de la zona, identificado como Eduardo Rodríguez, llegó desesperado a la dependencia policial llevando a su nieta en brazos. El hombre manifestó que la menor se encontraba inconsciente y sin reaccionar, luego de haberse asfixiado accidentalmente con leche materna.

Ante la gravedad de la situación, los efectivos policiales de guardia actuaron de inmediato. El procedimiento estuvo a cargo del Oficial Ayudante Luciano Romero, acompañado por el Cabo Jonathan Arrabal y el Agente Matías Samper, quienes le practicaron maniobras de primeros auxilios y maniobras de reanimación a la recién nacida, logrando estabilizarla y devolverle los signos vitales.

Minutos después del rescate, los agentes solicitaron de urgencia una ambulancia del servicio de emergencias 107. Al lugar arribó la unidad sanitaria a cargo del doctor Pablo Figueroa, quien evaluó clínicamente a la bebé y dispuso su traslado inmediato —acompañada por su madre— hacia la guardia del Hospital Dr. Guillermo Rawson para un control médico profundo y asistencia especializada.

Gracias a la rápida y profesional intervención de los efectivos policiales, la menor ingresó al nosocomio en observación y se encuentra fuera de peligro.