Policías salvaron a un bebé que no respiraba tras caer a un balde con agua

Un bebé de 1 año y 4 meses fue rescatado y trasladado de urgencia al Hospital Rawson luego de caer dentro de un balde con agua mientras jugaba en el interior de su vivienda de Villa Lerga, en Capital. La rápida intervención del personal policial y la inmediata asistencia médica resultaron determinantes para estabilizar al menor y evitar un desenlace trágico.

El episodio ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Catamarca, donde el niño se encontraba jugando cuando, por causas que se investigan, cayó dentro de un balde de aproximadamente 20 litros que contenía agua. La madre del pequeño, una mujer de 37 años, advirtió la situación y observó que su hijo no respiraba, por lo que realizó un llamado desesperado al 911 solicitando ayuda inmediata.

A los pocos minutos llegaron al domicilio efectivos de la Comisaría 3ª: el agente Ismael Oyola, la agente Carolina Recabarren y el agente Franco Molina. Según informaron fuentes policiales, los uniformados encontraron al menor inconsciente y sin signos visibles de respiración, por lo que comenzaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras coordinaban el traslado urgente al centro de salud.

Tras las primeras maniobras de auxilio, el bebé fue trasladado en código rojo al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson, acompañado por personal policial y sanitario. Durante el trayecto continuaron las tareas de asistencia para mantener al niño con vida hasta su ingreso al nosocomio capitalino.

Ya en el Hospital Rawson, los médicos de guardia realizaron una evaluación integral y continuaron con el protocolo de atención correspondiente. Luego de las maniobras de estabilización, el menor logró recuperar signos vitales y quedó bajo observación médica para controlar su evolución clínica.

El caso generó gran preocupación entre los vecinos de Villa Lerga debido a la corta edad del niño y a la gravedad del accidente doméstico. Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 3ª, que tomó intervención para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y confeccionar las actuaciones correspondientes.

Las rápidas maniobras de reanimación realizadas en los primeros minutos fueron fundamentales para que el bebé pudiera llegar con vida al hospital y ser estabilizado por el equipo médico.

El menor quedó internado en observación mientras los profesionales de la salud monitorean su estado y realizan los estudios necesarios para descartar posibles secuelas derivadas del episodio de inmersión.