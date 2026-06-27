Policías salvaron a un bebé que se ahogaba en La Bebida

En las primeras horas de este miércoles, un bebé de un año y un mes fue protagonista de una emergencia médica que movilizó a personal policial y sanitario en un accionar coordinado que permitió salvar su vida. El episodio tuvo lugar en la base de la Comisaría 34°, ubicada en calle Pellegrini N° 2619, La Bebida, adonde los padres del menor llegaron pasadas las dos de la madrugada, desesperados por el delicado estado de salud de su hijo.

El parte oficial indica que el procedimiento se activó a las 02:23 horas, cuando la pareja se presentó en la dependencia policial reportando que el niño presentaba una acentuada dificultad para respirar, acompañada de náuseas y signos de evidente sufrimiento respiratorio. Ante la gravedad del cuadro, el personal de guardia dio aviso inmediato al servicio de emergencias 107, estableciendo comunicación con el operador Ortega, mientras se coordinaba el envío de una ambulancia al lugar.

Sin embargo, la espera por la asistencia médica avanzada se tornó crítica, por lo que los efectivos presentes—identificados como el Cabo Leandro Castro, el Cabo 1° Hugo Salinas y el Oficial Ayudante Agustín González—decidieron intervenir sin demora. Con los conocimientos básicos en primeros auxilios y maniobras de reanimación, los policías comenzaron a aplicar técnicas de estimulación y desobstrucción de vías aéreas, logrando así estabilizar al pequeño mientras se aguardaba la llegada de la ambulancia.

Durante todo el traslado hacia el centro asistencial, los agentes continuaron con las maniobras de soporte, lo que resultó determinante para mantener las funciones vitales del bebé. La madre del niño, de 21 años, permaneció junto a su hijo en todo momento, contenida por el personal actuante, mientras se repetían los estímulos y se monitoreaba su evolución.

Finalmente, el menor fue ingresado en el Hospital Marcial Quiroga, donde quedó internado bajo observación estricta. Fuentes hospitalarias confirmaron que, tras la atención recibida y los estudios de rigor, el niño se encuentra fuera de peligro, aunque permanecerá en observación para asegurar su completa recuperación.

El rápido accionar de los efectivos de la Comisaría 34° fue destacado por las autoridades policiales y sanitarias, que subrayaron la importancia de la capacitación en reanimación cardiopulmonar y maniobras de emergencia para el personal de seguridad, en situaciones donde cada segundo cuenta.