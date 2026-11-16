Una bebé de 10 meses fue auxiliada por efectivos policiales de Comando Sur luego de que dejara de respirar mientras dormía, en un episodio ocurrido en Rawson. Los uniformados la trasladaron de urgencia al Hospital Dr. René Favaloro y consiguieron que reaccionara durante el recorrido.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 00 horas, cuando los efectivos realizaban recorridas de prevención y seguridad. A través del equipo de comunicación escucharon el pedido de un móvil policial realizado por la cabo Johana Caballero, de Departamental 5, desde esa base, donde se encontraba la pequeña sin respirar.

Los policías lograron que reaccionara

Ante la emergencia, personal de Comando Sur recibió a la bebé y comenzó el traslado en un móvil policial. El vehículo estaba a cargo de la cabo Agostina Tivani, acompañada por el agente Maximiliano Montero, quienes le realizaron los primeros auxilios durante el recorrido.

La intervención permitió que la pequeña volviera a respirar y comenzara a llorar cuando circulaban por calle Mendoza e Independencia. Posteriormente, fue trasladada hasta el Hospital Dr. René Favaloro para recibir atención médica.

Qué ocurrió mientras dormía

Una vez en el centro de salud, los efectivos entrevistaron al padre de la bebé, un hombre de 28 años. Según manifestó, su hija estaba durmiendo cuando sufrió una convulsión y se ahogó con su propia saliva, por lo que había dejado de respirar.

En el hospital, la pequeña fue examinada por el doctor Jorge Castro, quien informó que estaría fuera de peligro. Finalmente, quedó en observación junto a su progenitora.