La vocación de servicio, la capacitación permanente y la rápida respuesta ante situaciones críticas fueron los ejes de un acto en el que la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público y la Jefatura de Policía distinguieron a efectivos de la Policía de San Juan por acciones que impactaron de manera directa en la comunidad.

Los reconocimientos alcanzaron a hombres y mujeres que, desde distintos destinos de la provincia, protagonizaron rescates, participaron en procedimientos relevantes, alcanzaron logros profesionales inéditos y contribuyeron al fortalecimiento de la seguridad pública.

La Policía de San Juan reconoció a efectivos que protagonizaron rescates, emergencia y logros profesionales.

Uno de los casos destacados fue el de los efectivos de la Comisaría 37ª de Caucete. El oficial subinspector Lucas Cortez y el cabo Exequiel Soler recibieron una distinción por su intervención para asistir a un bebé de un año que se encontraba en grave riesgo. La rápida aplicación de maniobras de reanimación cardiopulmonar resultó fundamental para preservar la vida del menor.

Durante la ceremonia también fue reconocida la agente Virginia Vera, integrante de Fuerzas de Operaciones Especiales. La uniformada completó capacitaciones nacionales vinculadas a custodia presidencial y operaciones motorizadas, fortaleciendo sus capacidades operativas y las de la fuerza provincial.

La ceremonia distinguió tanto acciones de servicio como trayectorias de capacitación y formación.

Otro de los reconocimientos fue para el cabo primero William Villegas, quien se convirtió en el primer suboficial de la Policía de San Juan en obtener la certificación nacional como Instructor de Infantería. El logro representa un antecedente para la institución y amplía las posibilidades de formación para futuros efectivos.

La cabo Marcela Lucero, integrante de la Unidad Operativa Ansilta, también fue distinguida por su intervención durante una emergencia. La uniformada ingresó a una vivienda afectada por un incendio para asistir a una familia que se encontraba en riesgo, una acción que permitió resguardar a las personas involucradas.

La capacitación y el desempeño operativo fueron algunos de los aspectos valorados.

La jornada incluyó además un reconocimiento al can detector de drogas Farkas y a su guía, pertenecientes a la División Drogas Ilegales. Ambos participaron en un procedimiento realizado en el departamento 25 de Mayo que permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes.

Además de las acciones operativas, las autoridades destacaron el trabajo de preservación histórica que lleva adelante la Policía de San Juan mediante la recuperación de documentos patrimoniales y la incorporación de material al Museo Histórico Policial.

La rápida reacción de policías sanjuaninos ante situaciones críticas fue uno de los aspectos valorados.

De esta manera, la institución puso en valor distintas acciones que reflejan el trabajo cotidiano de sus integrantes, desde intervenciones de emergencia y tareas preventivas hasta la formación profesional y la conservación de la memoria histórica policial.

Durante la ceremonia también se destacó el trabajo de recuperación de documentos históricos.