Pollicita citó a testigos del hallazgo de un sobre con dólares en el despacho de un ex funcionario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El fiscal federal Gerardo Pollicita citó como testigos para el lunes próximo a las personas que firmaron el acta del hallazgo de un sobre con 10 mil dólares en una oficina de un ex funcionario del ministerio de la Producción de la anterior administración, del ex presidente Mauricio Macri.



El fiscal también citó a dar testimonio a quienes desde el actual ministerio de Desarrollo Productivo intervinieron para formalizar la denuncia realizada ayer por abogados de la cartera que conduce Matias Kulfas en los tribunales federales de Comodoro Py, según informaron fuentes judiciales.



El representante del ministerio público, que tiene delegada la investigación, también solicitó que le sea remitido el material encontrado que, según la denuncia, consistió en un sobre con los dólares y otro con anotaciones.



La denuncia cayó por sorteo en el juzgado federal 10, a cargo de Julián Ercolini y subrogado durante la feria por la magistrada Maria Eugenia Capuchetti, quien decidió delegar la investigación en el fiscal Pollicita.



Fuentes judiciales sostuvieron que la denuncia no incluyó el sobre con el dinero encontrado ni los otros papeles encontrados, pero si un relato detallado de cómo se produjo el hallazgo.



El sobre con los dólares fue encontrado en el fondo de un cajón en una oficina que funciona bajo la órbita del ministerio de la Producción en un edificio ubicado en la avenida Paseo Colón al 200, cuando un empleado del ministerio intentaba cerrarlo y dejar allí guardado un teléfono.



La oficina estaba adjudicada, según fuentes consultadas por esta agencia, al ex secretario de Coordinación del ministerio la Producción y Trabajo, Rodrigo Sbarra, quien se desempeñó en ese cargo hasta diciembre pasado.



En el lugar también se habría encontrado otro sobre con anotaciones en los que figuraban cifras en pesos y en dólares, fechas –una inscripción que decía “noviembre”- y hasta el nombre de una empresa, según pudo saber Télam.



Al despacho en el cual fue encontrado el dinero se accedía con huella digital, tras atravesar dos puertas y estaba vigilado por cámaras de seguridad, según pudo saber esta agencia.