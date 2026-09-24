Héctor “Pomo” Lorenzo cumple este 24 de septiembre 76 años con una trayectoria atravesada por algunos de los capítulos fundamentales del rock argentino. Nacido en Buenos Aires en 1950, el baterista integró bandas como Los Abuelos de la Nada, Pappo's Blues, Invisible y Spinetta Jade, además de acompañar a Pedro Aznar, Fito Páez y Andrés Calamaro.

Su recorrido comenzó a fines de los años 60 con la primera formación de Los Abuelos de la Nada, junto a Miguel Abuelo y Pappo. Luego pasó por Pappo's Blues y en 1973 formó Invisible junto a Luis Alberto Spinetta y Machi Rufino, uno de los proyectos decisivos de su carrera.

Con aquella banda grabó Invisible, Durazno sangrando y El jardín de los presentes. Su batería quedó ligada a canciones como “Durazno sangrando” y “El anillo del Capitán Beto”, piezas que continúan ocupando un lugar central en el repertorio de Spinetta y del rock nacional.

Pomo Lorenzo y sus años junto a Spinetta

Después de Invisible, Lorenzo volvió a trabajar con Spinetta en Spinetta Jade. Participó en Alma de diamante, Los niños que escriben en el cielo, Bajo Belgrano y Madre en años luz, cuatro discos que ampliaron su vínculo con el jazz rock y la experimentación.

También había formado parte de Spinettalandia y sus amigos y años después participó en Mondo di cromo. Su relación artística con Spinetta atravesó así diferentes etapas y sonidos durante más de una década.

De Pedro Aznar a Fito Páez y Calamaro

Durante los años 80, Pomo grabó con Pedro Aznar los discos Pedro Aznar, Contemplación y Fotos de Tokio. Tras instalarse varios años en España, regresó para sumarse a la banda de Fito Páez y participó en Euforia, además de acompañarlo durante una de sus etapas de mayor convocatoria.

También fue baterista de Andrés Calamaro durante la gira de Alta Suciedad. En España, su trabajo televisivo le permitió compartir escenarios con artistas como Rod Stewart, Cher, Joe Cocker, Gloria Gaynor, Olivia Newton-John y Liza Minnelli.

Discos que quedaron en la historia

Cuatro álbumes en los que participó fueron incluidos entre los 100 mejores del rock argentino en una selección de Rolling Stone: El jardín de los presentes, Pappo's Blues Volumen 3, Invisible y Bajo Belgrano.

Ya como solista, editó Primario en 2010 y Binario en 2013. A los 76 años, su recorrido permite seguir la historia del rock argentino desde sus primeras formaciones hasta algunas de sus producciones más recordadas.