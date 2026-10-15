Leonardo Ponzio habló este miércoles 14 de octubre sobre los rumores que vinculan a Ramón Díaz con un posible regreso a River Plate en 2027. Luego del empate 1-1 frente a Sarmiento de Junín, por el partido pendiente de la fecha 11 del Torneo Clausura, el entrenador del Millonario evitó profundizar sobre su futuro y aseguró que su prioridad es afrontar los compromisos que restan de la temporada.

Durante la conferencia de prensa, Ponzio fue consultado sobre la posibilidad de que el histórico técnico riojano vuelva a dirigir al conjunto de Núñez. Lejos de esquivar completamente la pregunta, el exmediocampista reconoció que esperaba ese planteo y dejó una respuesta que rápidamente generó repercusión.

"La verdad que respeto tu pregunta porque podía llegar. Vivo el hoy, River es hoy, para proyectar el año que viene hay que ganar acá lo que queda y más no puedo decir", expresó el entrenador.

En esa misma línea, remarcó la importancia de concentrarse en los próximos partidos y evitar distracciones en medio de la definición del campeonato. "Si no vivís el hoy es tarde", sostuvo.

Las declaraciones llegaron en un momento en el que el futuro del banco de suplentes de River vuelve a estar en el centro de la escena. Mientras crecen las versiones sobre un eventual retorno de Ramón Díaz, Ponzio busca mantener al plantel enfocado en los objetivos deportivos que todavía tiene por delante.

Ponzio no pierde la esperanza de clasificar a la Copa Libertadores 2027

Más allá de los rumores sobre el futuro entrenador, Ponzio también analizó la situación deportiva del Millonario, que dejó escapar dos puntos importantes en su visita a Junín.

Con el empate frente a Sarmiento, River quedó a seis puntos de Independiente Rivadavia, líder de la tabla anual, y a cinco de Argentinos Juniors, que ocupa el último puesto de clasificación a la Copa Libertadores 2027. Además, el conjunto de Núñez permanece fuera de los lugares de acceso a los playoffs del Clausura.

"Se verá, habrá que seguir sumando. Teníamos seis finales, luego cinco y ahora son cuatro", señaló el entrenador, quien insistió en que todavía existen posibilidades matemáticas de alcanzar los objetivos.

Respecto al rendimiento de sus dirigidos, Ponzio se mostró conforme con algunos aspectos del juego, aunque reconoció que la falta de efectividad continúa siendo una dificultad.

"El juego lo tenemos. Faltará ese segundo que hace la diferencia a la hora de convertir", explicó al referirse a las oportunidades desperdiciadas por River durante el encuentro.

De esta manera, el Millonario afrontará las últimas cuatro fechas de la fase regular con la obligación de sumar puntos para mejorar su posición en ambas tablas. Mientras tanto, la incertidumbre sobre quién ocupará el banco de suplentes en 2027 continúa abierta y el nombre de Ramón Díaz sigue apareciendo entre las versiones que rodean al club.