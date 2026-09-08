Después de conseguir su segunda victoria consecutiva, Leonardo Ponzio decidió darle el martes libre al plantel de River. El Millonario volverá a entrenarse este miércoles en River Camp y tendrá tres jornadas de trabajo antes de visitar a Atlético Tucumán el sábado a las 17.30.

El entrenador interino ya comenzó a trabajar en la planificación del próximo compromiso y su intención es darle continuidad al equipo que utilizó en sus dos primeros partidos.

La idea de repetir

River trabajó el lunes después del triunfo ante Independiente Rivadavia. Los titulares realizaron tareas regenerativas, mientras que los suplentes y los jugadores que tuvieron menos minutos disputaron un amistoso ante All Boys para mantener el ritmo de competencia.

Ponzio tendrá jueves y viernes como las principales jornadas para trabajar cuestiones tácticas y definir el equipo que visitará al Decano.

La intención, por ahora, es repetir la formación por tercera vez consecutiva, siempre que no aparezcan inconvenientes físicos.

La duda por Moreno

La principal incógnita pasa por Aníbal Moreno, quien evoluciona de una molestia lumbar que lo dejó afuera de los últimos encuentros.

El mediocampista será evaluado durante la semana para determinar si está en condiciones de viajar a Tucumán. En River, de todos modos, mantienen la postura de no acelerar su regreso si todavía no está plenamente recuperado.

El equipo llega al próximo partido con seis puntos sobre seis desde la llegada de Ponzio y con otro objetivo por delante.