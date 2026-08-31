Leonardo Ponzio tuvo un debut ganador como entrenador de River y, después del triunfo 3-2 ante Banfield por el Torneo Clausura, aclaró cuál es su situación al frente del equipo. El histórico capitán confirmó que asumió como interino tras la salida de Eduardo Coudet, aunque dejó abierta la puerta a lo que pueda suceder en los próximos partidos.

“La palabra fue interinato, así que hay que saberla respetar. Esto va a ser una consecuencia de muchos partidos y después se verá”, sostuvo Ponzio en conferencia de prensa luego de conseguir su primera victoria desde el banco del Millonario.

El exmediocampista tomó las riendas del plantel después de la renuncia de Coudet, quien dejó su cargo tras la eliminación de River frente a Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Ponzio contó que aceptó el desafío por su vínculo con la institución y aseguró que está dispuesto a afrontar este momento. “Me debo a esta institución, siento que cuando hay que estar, hay que poner la cara y así fue”, expresó.

Además, fue consultado sobre la posibilidad de sumar a otros históricos de River a su cuerpo técnico, entre ellos Jonathan Maidana e Ignacio Scocco. Si bien no confirmó incorporaciones, tampoco cerró la puerta.

“Siempre todo histórico que tenga la predisposición de estar, bienvenido sea”, afirmó. De todos modos, pidió valorar el trabajo que actualmente realizan Marcelo Escudero, Manfredi y el preparador físico Segura, quienes llegaron desde la Reserva para acompañarlo.

Ponzio también se refirió a unas antiguas declaraciones en las que había asegurado que no quería convertirse en entrenador. Ahora, con 44 años y después de gran parte de su vida vinculada al fútbol, admitió que esta nueva función comenzó a generarle otras sensaciones.

Por el momento, el histórico capitán continuará como interino y tendrá por delante nueve fechas del Clausura para intentar recuperar terreno. River también busca mejorar su ubicación en la tabla anual para pelear por la clasificación a las competencias internacionales de 2027.