Leonardo Ponzio asumió como entrenador de River tras la salida de Eduardo Coudet con la idea de ocupar el cargo de manera interina. Sin embargo, el club registró su vínculo como director técnico hasta el 31 de agosto de 2027, una situación que responde a una cuestión reglamentaria.

El estatuto del fútbol argentino establece un límite para los entrenadores que asumen de manera interina, ya que no pueden dirigir más de dos partidos bajo esa condición. A su vez, los contratos de los directores técnicos deben tener una duración mínima determinada, por lo que River no podía formalizar un vínculo de pocas semanas o meses.

El vínculo que ya tenía con River

La situación también está relacionada con el lugar que Ponzio ocupaba anteriormente dentro de la estructura del club. Antes de asumir al frente del primer equipo, el exfutbolista formaba parte de la Secretaría Técnica de River.

Ante la imposibilidad de confeccionar un contrato menor para su función como entrenador, la institución elaboró la documentación con vigencia hasta agosto de 2027. Esto no significa que Ponzio haya sido confirmado como técnico durante todo ese período.

Ponzio y la palabra “interinato”

El propio entrenador mantiene la idea de que su actual ciclo tiene carácter interino. “La palabra fue interinato y hay que saber respetarla. Sé que esto va a ser consecuencia de muchos partidos y después se verá”, había expresado después de su debut.

Desde que asumió, Ponzio ganó tres partidos consecutivos y acomodó a River tanto en el Torneo Clausura como en la tabla anual. Su futuro al frente del equipo dependerá de lo que suceda con el rendimiento y de las decisiones que tome la dirigencia.