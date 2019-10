Ponzio vuelve a concentrar para la revancha copera con Boca

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El capitán histórico de River Plate, Leonardo Ponzio, se sumó a la lista de concentrados para enfrentar a Boca en la segunda semifinal de la Copa Libertadores 2019 a jugarse el martes próximo en la Bombonera.



Ponzio, que por su reciente viaje a España no pudo ser parte del equipo que igualó ante Arsenal por 3-3 el pasado viernes en la décima fecha de la Superliga, tendrá la chance de estar en el banco de suplentes luego de jugar la semana pasada por Copa Argentina ante Almagro tras dos meses de ausencia por lesión.



Los regresos de Ponzio y del mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero, ya recuperado de su lesión ligamentaria en una rodilla, le permiten al entrenador Marcelo Gallardo disponer casi la totalidad del plantel para defender ante Boca Juniors el 2-0 logrado en el estadio Monumental, el pasado martes 1 de octubre.



Ninguno de los dos jugadores, sin embargo, será de la partida desde el arranque ya que de no surgir inconvenientes o cambio de planes por parte del entrenador el equipo titular será el mismo que logró la victoria en la ida.



De este modo, los 11 serían: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Milton Casco; Nicolás de la Cruz, Enzo Pérez, Exequiel Palacios e Ignacio Fernández; Matías Suárez y Rafael Borré.



De esos jugadores solamente sumó desgaste los 90 minutos ante Arsenal, Martínez Quarta y luego ingresaron para jugar un cuarto de hora el delantero Suárez y el volante Palacios, mientras que el resto llega con descanso.



A los jugadores mencionados se suman para concentrar todo el grupo que fue titular ante Arsenal; Enrique Bologna, Robert Rojas, Paulo Díaz, Nahuel Gallardo, Julián Alvarez, Jorge Carrascal, Santiago Sosa, Fabricio Angileri, Ignacio Scocco, Lucas Pratto, Quintero y Ponzio.



Los 23 jugadores se entrenaron esta mañana en el Monumental con tareas regenerativas para un grupo y otro hizo ejercicios técnicos en espacios reducidos y esta noche a las 20.30 horas quedarán concentrados en el estadio.



El plantel volverá al trabajo mañana en el estadio y tras el entrenamiento el DT de River, Gallardo, tiene previsto dar una conferencia de prensa tras no haberla realizado luego del empate ante Arsenal el viernes pasado.



River llega a la revancha con Boca con la ventaja de haber ganado en la ida por 2-0 y al no haber recibido goles obliga al rival al menos a repetir el mismo resultado para obligar a una definición por penales tal como sucedió en 2004.



Boca necesita un 3-0 para pasar a la final en los 90 minutos y en caso de convertir un gol River el único resultado que favorece al equipo de Gustavo Alfaro es anotar cuatro tantos ya que en esta instancia el gol de visitante tiene valor doble en caso de igualdad.



El ganador de esta semifinal jugará la final de la Copa Libertadores en partido único ante el ganador del cruce entre Flamengo e Inter que igualaron 1-1 en la ida en Porto Alegre.



La final de la Libertadores 2019 está programada para el sábado 23 de noviembre en el estadio Nacional de Santiago de Chile, aunque la Conmebol avisó que revisará la designación de la sede debido a los disturbios que se registraron en las últimas horas en la capital trasandina.