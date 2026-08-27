Popstars comenzó hace una semana y ya hubo una denuncia de una "chorra"

El reconocido creador de contenidos e influencer, famoso por sus entrevistas y reacciones, desembarcó en la pantalla de Telefe dentro de la nueva edición de Popstars para ocupar la función de coach espiritual de las concursantes. En la jornada inicial del envío, el joven captó la atención al recordar su anterior experiencia en las audiciones del proyecto realizas más de dos décadas atrás, mostrando entusiasmo ante la vuelta de la propuesta luego de 25 años. Sobre esa etapa inicial, comentó: "Participé en 2001, pero no me quedé. No existía el autotune". Además, resaltó atravesar una etapa brillante a nivel personal y profesional, con nuevos planes en la industria de la música donde afirmó que "sacó un disco y que está grabando sus temas para este año" y confirmó un show en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán previsto para el 14 de noviembre.

El punto de mayor repercusión ocurrió al revelar un detalle desconocido sobre sus intercambios con las aspirantes durante las pruebas de selección. De manera tajante y sin precisar nombres, lanzó: "Hay una chorra". Al ser consultado por el estado emocional de las postulantes, reflexionó: "Hay mucha emoción, chicas que no quedan, re triste. Hay de todo, también nos cagamos de risa".

Por otro lado, al recordar la reciente nota que mantuvo en su plataforma con Lali Espósito en el marco del conflicto con Marcelo Polino, destacó la predisposición de la artista señalando: “Muy piola ella, muy entregada a la nota. Le pregunté si había algún tema del que no quería hablar y me dijo que no. Contestó todo”.

El regreso del clásico formato a la televisión ocurrió el lunes 24 de agosto bajo la conducción de Nicolás Vázquez, quien estuvo a cargo de exhibir las primeras secuencias de los masivos castings. Durante la apertura, el presentador se dirigió al público y a las aspirantes manifestando: “Al fin, llegó el día con el que miles de chicas soñaron durante años. Desde todos los rincones de Argentina y de muchos países del mundo llegan con un mismo sueño latiendo en el corazón. El día en que las ilusiones dejan de ser un solo deseo para convertirse en una oportunidad”.

En ese mismo discurso inicial, el animador agregó: “Hoy comienza un viaje que pondrá a prueba su talento, su fuerza y su pasión. Un casting multitudinario sin precedentes. La mirada experta de artistas consagrados. Y la energía única de miles de chicas que comparten un mismo sueño, ser parte de la banda de Popstars. Un camino lleno de emociones, esfuerzo, sacrificio, lágrimas, aprendizajes y momentos que marcarán sus vidas para siempre. Solo unas pocas llegarán al final, pero todas tendrán la oportunidad de demostrar quién son y hasta donde están dispuestas a luchar por lo que aman”.

Posteriormente, el conductor dio paso al equipo técnico que acompañará a las jóvenes. La primera en ser anunciada fue Analía González en el rol de directora coreográfica. Luego fue el turno de la tutora vocal Vir Módica, presentada por el conductor al recordar que “fue una de ustedes, llegó a estar entre las mejores 14 en el 2001 cuando hicimos Popstars”. Tras su ingreso, la especialista tomó la palabra y remarcó: "No lo puedo creer, pasaron 25 años, yo era una de ustedes. Hoy es el primer día de una experiencia que las puede transformar para siempre, así que estén presentes en cada momento. No se comparen, no duden. Las quiero”.

La nómina de preparadores continuó con el productor musical Fernando López Rossi, quien declaró al incorporarse: “Hace 25 años formamos un grupo espectacular. Ahora vamos a formar otro grupo espectacular, y la buena noticia es que ese grupo todavía no sabemos quién es, pero está acá”. Finalmente, el líder del programa presentó al propio influencer en su rol dentro del equipo, quien manifestó: “Yo estuve acá 25 años atrás”.

Respecto al jurado encargado de evaluar las interpretaciones, el animador anticipó: “Ustedes dependen de los coaches una vez que quedan, pero también van a depender de un jurado, un jurado muy especial. Les voy a decir la verdad, no puede tener más onda el jurado, es impresionante”.

La mesa examinadora está encabezada por el productor mexicano Charlie García, introducido por la conducción con las siguientes palabras: “Voy a presentar a un productor musical muy importante, es mexicano, la vino a romper. Se llama exactamente igual que uno de los cantantes más importantes que tenemos en nuestro país… Con ustedes, el señor Charlie García, presidente del jurado. Tengo entendido que no solamente has escrito música, sino que también cantas”.

Junto a él se ubicó Ángela Torres, quien compartió un momento musical entonando el tema Pero me Acuerdo de Tí a dúo con el coach espiritual. El cierre de las presentaciones del tribunal estuvo dedicado a Nicki Nicole, quien habló ante las participantes expresando: “Necesito decirles algo muy importante, hoy están acá por su talento, ¿entienden? Porque son únicas. Quiero desearles toda la suerte del mundo. Pero acá siempre van a tener a alguien que las entienda, como una tía, a partir de ahora soy la tía Nicki, una tía joven. Es muy importante que puedan ser ustedes mismas, cantar como les gusta, verdaderamente es lo mejor y que estén acá… ay Dios, qué placer poder acompañarlas en este proceso”.