Popstars sufrió un inesperado cambio a menos de un mes de su regreso a la televisión argentina. El reality musical fue retirado de la oferta de Disney tras registrar números de audiencia por debajo de las expectativas, aunque continuará emitiéndose con normalidad por Telefe.

La decisión generó sorpresa debido a que el formato había regresado como una de las apuestas fuertes del entretenimiento para 2026. Sin embargo, la medida no implica la cancelación definitiva del programa ni modifica, por el momento, su continuidad en la pantalla abierta.

Según informó el periodista de espectáculos Nacho Rodríguez, la baja estuvo relacionada con la recepción que consiguió el ciclo entre los espectadores de la señal. El programa también dejó de estar disponible como alternativa on demand en Disney+.

Telefe, en cambio, mantiene su programación habitual y seguirá mostrando las distintas instancias de la competencia de lunes a jueves desde las 21.30.

Popstars seguirá al aire por Telefe

El reality conducido por Nico Vázquez tiene como objetivo formar una nueva banda pop femenina y atraviesa actualmente una etapa decisiva de selección.

El formato cuenta con Ángela Torres, Nicki Nicole y el productor mexicano Charlie García como integrantes del jurado. Los participantes deben superar diferentes desafíos vinculados con el canto, la presencia escénica y el trabajo grupal para permanecer en competencia.

La exigencia aumentó durante las últimas emisiones. “Estamos haciendo un filtro grande. Para pasar de etapa, las chicas tienen que tener ganas, actitud, liderazgo”, señalaron desde el jurado durante una de las evaluaciones.

También remarcaron la importancia de la personalidad sobre el escenario: “Sin dudas deben tener presencia, ganas de enfrentar a los jueces y a los retos”.

El rating de Popstars, bajo la lupa

Los niveles de audiencia aparecen como uno de los puntos centrales detrás de la decisión tomada por Disney. Desde su estreno, Popstars mostró variaciones en sus mediciones y no consiguió trasladar de manera estable su desempeño de Telefe hacia las otras plataformas.

En televisión abierta, sin embargo, el panorama es diferente. De acuerdo con datos difundidos por PTC Recargado, una de las últimas emisiones alcanzó un pico de 10 puntos y registró un promedio cercano a los 9,4 puntos.

En esa misma franja, Es mi sueño, por El Trece, obtuvo registros inferiores, con un pico de 5,7 puntos y un promedio informado de 6,7.

Popstars entra en una etapa decisiva

Mientras se redefine su presencia fuera de Telefe, la competencia continúa avanzando. Después del denominado “desafío de las armonías”, los participantes deberán afrontar nuevas pruebas para acercarse a la conformación definitiva del grupo.

Los duetos serán uno de los próximos filtros y obligarán a los concursantes a demostrar capacidad vocal, interpretación y química sobre el escenario.

Así, Popstars atraviesa una situación particular: perdió presencia dentro del ecosistema de Disney, pero conserva su lugar en la programación principal de Telefe, donde continuará buscando consolidar su audiencia mientras avanza hacia las instancias finales.