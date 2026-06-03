Organizaciones feministas, sociales y estudiantiles se movilizan este martes en San Juan al cumplirse 11 años de la primera marcha de Ni Una Menos. La concentración se desarrolla frente a la Legislatura Provincial y tiene como uno de sus principales ejes el reclamo de justicia por Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

La convocatoria comenzó durante la tarde y reúne a integrantes de distintos colectivos que volvieron a ocupar el espacio público para visibilizar los reclamos vinculados a las violencias de género. La actividad forma parte de las movilizaciones que se realizan en diferentes puntos del país en un nuevo aniversario del movimiento surgido el 3 de junio de 2015.

Desde Ni Una Menos San Juan difundieron la convocatoria a través de las redes sociales bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”. Además de los reclamos históricos contra la violencia hacia mujeres y diversidades, las organizaciones incorporaron demandas relacionadas con la situación económica y social.

“Contra el hambre y la crueldad, contra el ajuste sobre nuestras vidas y la violencia sistemática sobre nuestros cuerpos, nos encontramos otra vez en las calles”, expresaron desde el colectivo en el mensaje de convocatoria.

La jornada se desarrolla en medio de la conmoción que generó en todo el país el crimen de Agostina Vega. El caso de la adolescente cordobesa reavivó el debate sobre la violencia que sufren niñas y mujeres y volvió a instalar pedidos de mayores políticas de prevención y protección.

La movilización también recuerda el origen de Ni Una Menos, surgido tras el femicidio de Chiara Páez en 2015. Aquel reclamo masivo marcó un punto de inflexión en la agenda pública argentina y dio lugar a una de las expresiones sociales más importantes de los últimos años.

Con la concentración en marcha, San Juan vuelve a sumarse a una jornada nacional que busca mantener vigente el reclamo contra las distintas formas de violencia por motivos de género y exigir respuestas ante casos que continúan generando conmoción en todo el país.