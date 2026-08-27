Debido al alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación directa de la Dirección de Protección Civil de la provincia, el Ministerio de Educación determinó la interrupción de la actividad escolar a partir de las 13:30 únicamente en las jurisdicciones de Jáchal e Iglesia. La disposición tiene carácter estrictamente preventivo y abarca a las clases de los turnos interturno, tarde, vespertino y noche, extendiéndose a la totalidad de los niveles y modalidades del sistema educativo.

En relación con los alumnos que se encuentran cumpliendo la jornada del turno mañana, la cartera educativa remarcó que "los padres/tutores de estudiantes cuyos hijos se encuentran cursando el turno mañana no deben retirarlos antes de horario". En paralelo, la autoridad provincial aclaró que "en las escuelas con jornada completa se les servirá a los estudiantes el almuerzo previsto", garantizando la continuidad de la atención alimentaria antes de la finalización del turno.

La medida oficial alcanza de igual manera a los actos administrativos de la jornada. En ese sentido, se definió que la suspensión comprende los llamados programados para cubrir cargos docentes y horas cátedra, los cuales quedaron anulados de forma automática, obligando a que "los directores deberán generarlos nuevamente" para una posterior reprogramación.

Frente a este escenario, las autoridades recordaron que para el personal directivo y docente "se activa el Plan de Contingencia, establecido por la Resolución Nro 12277-ME-2024". El Ministerio de Educación mantendrá un seguimiento constante de las condiciones climáticas y advirtió que "en caso de registrarse novedades, las informará por este medio".