¿Por cuarta vez? La impresionante guerra que podría darse en UFC

Sin lugar a dudas, la división de Peso Pluma de UFC es una de las más electrizantes de la compañía. Desde el año 2017, sólo ha tenido dos campeones, cuando Max Holloway consiguió su primera de dos victorias por nocaut técnico ante José Aldo, y con Alexander Volkanovski como rey absoluto. Ente ellos ya se enfrentaron en tres oportunidades, todas ellas quedaron a favor del australiano, por decisión de los jueces.

El gran presente de Holloway y sus victorias ante los demás contendientes de la división hacen que se perfile una vez más como opción para pelear por el título de "The Great". Al respecto, el propio Alexander Volkanovski dialogó con The Mac Life y dijo: "Recuerdo haberle dicho después de la última pelea, solo le dije, 'Fuera de mi división. Deja de golpear a mis contendientes', le digo cosas así".

“Mucha gente se sentará allí, antes del último sábado por la noche, 'Oh, se ha caído' y todo eso. No, no es eso. Confía en mí. Espera hasta que vuelva a pelear y te olvidarás de eso la próxima vez. Lo demostró el pasado sábado por la noche, se veía genial. También te sientes mal, en esa situación, como '¿Por qué ese tipo tiene que estar aquí y estar en mi maldita división?'", agregó luego Alex.

Más dichos del campeón de UFC

Luego, Volkanovski aseveró: "Obviamente, Max también es un tipo genial, un gran luchador. Es una situación complicada para Max, eso es seguro, pero nunca se sabe. Lo veo como un verdadero retador (Pantera Rodríguez), es un peleador peligroso. Él podría ser uno de los boxeadores más peligrosos con los que he peleado, de verdad. Cuando hablas de imprevisibilidad, poder de nocaut y tantas herramientas diferentes, debes tomarlo muy en serio".

"Creo que soy el mejor boxeador del mundo, ¿tengo confianza? Sí, pero sé que no debo tomar a este tipo a la ligera. Ha estado dominando y luciendo bien en sus últimas peleas. Evidentemente, su última le quedó genial. El de antes se le veía genial antes de lo que pasó con Brian Ortega. Pero, de nuevo, es muy impredecible, así que es emocionante para mí", sentenció el australiano sobre Max Holloway. ¿Se viene la cuarta batalla?