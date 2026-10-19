Por culpa de Colapinto, Juana Viale se peleó con una escudería de Fórmula 1

Juana Viale, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Ale Martínez, Luisa Albinoni, Santiago Bocha Caamaño, Hernán Drago y Flavio Briatore protagonizaron una intensa jornada de debate sobre el automovilismo internacional. La presentadora de Almorzando con Juana por Eltrece mostró su indignación ante las estrategias aplicadas por la escudería francesa. Durante la emisión del programa, los integrantes de la mesa analizaron el desempeño del corredor nacional y criticaron las directivas del equipo que benefician de forma constante al piloto francés en cada carrera.

El debate se encendió cuando Hernán Drago detalló las indicaciones internas de la escudería en plena competencia para frenar al argentino. Fue en ese momento cuando Juana Viale intervino enfática para cuestionar las directivas del equipo y exclamar "A mí eso me pone... me irrita". Acto seguido, la conductora continuó con su reclamo y preguntó directamente "¿Por qué no lo dejan pasar a Franco? Siempre tiene que estar Gasly adelante, loco".

Frente al reclamo de la conductora, Ale Martínez explicó que en la alta competencia existen jerarquías de trayectoria que determinan las posiciones dentro de una estructura profesional. La periodista señaló que el joven piloto se encuentra en una etapa de aprendizaje para ganarse el liderazgo del grupo. Sin embargo, Juana Viale destacó las cualidades técnicas del deportista y afirmó "La muñeca, las salidas de Franco", valorando sus maniobras iniciales en cada Gran Premio.

La política de la escudería dirigida por Flavio Briatore busca sumar unidades en el campeonato de constructores evitando roces en pista entre sus competidores. Cabe recordar que ambos autos sufrieron un choque en el Gran Premio de Bakú que provocó el abandono de los dos vehículos. Santiago Bocha Caamaño resumió el afecto de la mesa al declarar "Amamos a Franco", frase que cerró el intercambio entre Luisa Albinoni y el resto de los invitados presentes.