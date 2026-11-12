Por culpa de Icardi, Elba Marcovecchio se peleó feo en una comisaría

Elba Marcovecchio, Mauro Icardi y Wanda Nara vuelven a quedar en el centro de la escena mediática tras filtrarse un nuevo episodio judicial ocurrido en la Comisaría Tigre 4.ª de Benavídez. Antes de que el futbolista se presentara a declarar por la denuncia que radicó la empresaria por presuntas lesiones contra su hija mayor, la letrada habría protagonizado un fuerte cruce con los efectivos policiales que quedó asentado en un documento oficial.

La información fue dada a conocer por el periodista Carlos Salerno durante la emisión del programa Desayuno Americano, donde detalló lo ocurrido el día viernes cuando estalló la polémica. Según explicó el comunicador al aire, existe un escrito redactado por un efectivo de la dependencia policial de Benavídez que deja muy mal parada a la representante legal del delantero por su actitud en el lugar.

"Hay un sumario que fue escrito por un policía de la Comisaría Tigre 4.ª de Benavídez en donde detallan que Elba estuvo bastante alterada, quería que la atendieran ya. Ella se enoja y gritó que los iba a echar a todos", relató Salerno sobre el tenso episodio. De acuerdo con el testimonio policial incorporado al expediente, la abogada exigió ser recibida de manera inmediata y reaccionó con furia al no obtener la respuesta que esperaba.

El documento oficial también reproduce las supuestas amenazas que la letrada les habría lanzado a los uniformados presentes en la seccional. Según consta en el escrito, Marcovecchio gritó: "A ustedes los voy a hacer perder su trabajo y los voy a denunciar por faltar a los deberes de funcionario público", generando un clima de máxima tensión dentro de la dependencia.

Ante este escenario y frente a las características de la causa, el personal de la comisaría le explicó a la abogada que Mauro Icardi necesitaba contar con el patrocinio de un especialista en derecho penal. De este modo, la defensa penal del jugador quedó finalmente en manos de Francisco Oneto, reconocido letrado que representó a Máximo Thomsen en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa y a Leopoldo Luque en la investigación por la muerte de Diego Maradona.

Para cerrar su informe sobre el conflicto que sacudió la jornada judicial en zona norte, Carlos Salerno confirmó cómo se resolvió la representación legal del futbolista tras el incidente en la seccional. "Ahí llamaron a Francisco Oneto, que hizo su trabajo", concluyó el periodista sobre el desenlace de una jornada marcada por los gritos y las denuncias cruzadas.