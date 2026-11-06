Por culpa de Icardi, la China Suárez es investigada por el uso de su plata

La guerra judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara volvió a afectar a la China Suárez por una investigación del fisco. Juan Etchegoyen reveló en Nuevo Día que el ente recaudador de impuestos puso la lupa sobre la actriz debido a una camioneta que recibió como obsequio.

"Hace un tiempo Ana Rosenfeld, la abogada de Wanda Nara, le embargó la camioneta a Icardi para cobrarse sus honorarios", en la causa por la deuda alimentaria arrancó Juan Etchegoyen. En medio de esa disputa, el futbolista decidió regalarle el vehículo a Eugenia Suárez.

"Arca se dio cuenta que esta camioneta pertenece a la China Suárez, pero no una manera normal", aclaró el periodista durante la emisión del programa. La situación encendió las alarmas judiciales porque la actriz quedó involucrada de forma directa en el expediente.

"Posiblemente Arca denuncie a la China, denuncie a Eugenia Suárez, en medio de esta situación de embargos en una semana complicada", agregó Etchegoyen. La noticia causó sorpresa en el panel del ciclo televisivo ante la gravedad de los hechos presentados.

Flavia Palmiero manifestó su desconcierto porque consideraba que María Eugenia no tenía responsabilidad legal en el conflicto. Sin embargo, el periodista detalló que tiene responsabilidad "porque recibió el regalo embargado", ya que Ana Rosenfeld considera que fue una "maniobra fraudulenta".