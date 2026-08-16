Por culpa de un bache, una mujer cayó en su moto y terminó en el hospital

Una mujer de 40 años debió ser hospitalizada este domingo tras protagonizar un siniestro vial en Rawson. El hecho ocurrió minutos antes de las 15 horas sobre calle 5, en el límite con la zona de Pocito.

La víctima circulaba en sentido este a oeste a bordo de una motocicleta y lo hacía en compañía de su esposo, quien también viajaba en otro rodado similar,. El accidente se produjo unos 1.000 metros antes de alcanzar la intersección con calle San Miguel.

Al transitar por ese sector, la conductora perdió el control de su vehículo luego de impactar contra un pozo ubicado en la calzada. Como consecuencia de la maniobra, la mujer cayó hacia un costado del camino, quedando situada entre la acequia y la vereda, aunque no llegó a caer al interior del canal.

Tras recibir los primeros auxilios en el lugar, fue trasladada al Hospital Rawson para ser asistida por profesionales médicos. Hasta el momento no se brindaron precisiones oficiales respecto a la gravedad de las lesiones que presentaba la paciente.