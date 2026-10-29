La competencia escolar UPD Unidos por el Desafío, de GRUPO HUARPE, tuvo un nuevo capítulo cargado de preguntas, diversión y espíritu de Halloween. En esta edición especial, dos divisiones de Santa Lucía se enfrentaron en la segunda ronda de repechaje con un objetivo claro: conseguir el pase a la siguiente instancia y mantener vivo el sueño de viajar a Bariloche.

De un lado estuvo el equipo azul, integrado por Malena González y Julieta Fredes, representantes del Colegio Secundario Juan Pablo Echagüe, 5.º 1.ª. Del otro, el equipo naranja, conformado por Paula Atencio y Mateo Tejada, del Colegio Provincial de Santa Lucía Profesora Olga Aubone, 5.º 3.ª. Ambos llegaron con entusiasmo y dispuestos a darlo todo, en una jornada que combinó competencia y diversión.

Malena y Julieta contra Paula y Mateo representando a sus cursos en UPD. FOTO HUARPE.

El primer bloque comenzó con las preguntas de la ruleta. El Echagüe acertó en Deportes y Ciencia, aunque no logró sumar en Geografía. Aubone, por su parte, falló en Lengua, Arte e Historia. Con esos resultados, el equipo azul tomó la delantera por 2 a 0.

Pero el naranja no estaba dispuesto a quedarse atrás. En el segundo bloque, el juego de verdadero o falso empezó a cambiar el panorama: el Echagüe sumó un punto en Historia, mientras que Aubone consiguió tres en Geografía. Después llegó el desafío de unir conceptos, donde ambos equipos eligieron sus áreas de conocimiento y agregaron dos puntos cada uno. Así, el marcador quedó igualado 5 a 5 y la definición prometía emociones hasta el final.

El tercer bloque fue decisivo. En el clásico tutti frutti, el equipo azul sumó cinco puntos con la letra N, mientras que el naranja consiguió ocho con la G. Sin embargo, el Echagüe volvió a la carga en la lluvia de preguntas y obtuvo 14 puntos, uno más que su rival, que alcanzó 13.

La suma final dejó un resultado tan ajustado como emocionante: Aubone se impuso por 26 a 24 y selló su clasificación al repechaje 3. El Colegio Juan Pablo Echagüe se quedó a solo dos puntos de la victoria, después de una competencia que mantuvo la expectativa hasta la última respuesta.

Dónde verlo

UPD Unidos por el Desafío se emite de lunes a viernes, de 18:30 a 19:30, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con la conducción de Mari Leiva y Lito García.