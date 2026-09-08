Con el panorama de deshielo que vendrá para la temporada 2026-2027, donde el río San Juan podría registrar un derrame similar al de los grandes ciclos hídricos de la década del '80, el Gobierno provincial ya trabaja sobre distintos escenarios. Uno de ellos prevé que el Dique de Ullum vuelva a extenderse sobre sectores de antiguas playas que llevan años secas, mientras que en Punta Negra parte del actual embarcadero y zonas utilizadas por visitantes podrían quedar cubiertas. A esto se sumará una vigilancia permanente del río San Juan, donde se informará cuándo las condiciones permiten el uso recreativo y cuándo deberá restringirse.

El subsecretario de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedo, explicó en San Juan en Noticias, de Radio Mitre 95.1, que las estimaciones con las que trabaja el Gobierno marcan un crecimiento considerable del espejo de Ullum. “Va a llegar agua hasta pasando Costa del Lago y probablemente a la vieja Costa Magna”, afirmó. Esto obligará a ampliar el radio de cobertura de Seguridad Náutica, que depende del área que maneja Cerimedo, y reforzar el trabajo con Bomberos y Policía.

En Ullum se recuperarían playas y el embarcadero quedaría tapado. (Fotos: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE).

En Punta Negra, el cambio también podría ser importante. Cerimedo anticipó que hacia diciembre, con el avance del deshielo, “mitad del embarcadero, o todo el embarcadero que vemos hoy” podría quedar bajo el agua. Por eso, ya analizan habilitar estacionamiento en sectores más altos, en la ruta directamente, y que los prestadores ubicados abajo tengan que trasladarse.

Ullum podría recuperar su antiguo paisaje

Cerimedo fue más allá al describir cómo podría verse Ullum. “Vamos a tener un dique de Ullum como en los 80, 90”, sostuvo, y consideró que el embalse podría recuperar “el esplendor que supo tener en aquellos años”.

(Fotos: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE).

La expansión del espejo también obligará a modificar el operativo de seguridad. El Gobierno proyecta reforzar la cobertura náutica ante una mayor superficie, mientras clubes y prestadores deberán disponer de zonas boyadas y guardavidas.Así, el próximo verano podría encontrar a San Juan con un escenario muy distinto al de los últimos años: diques con mayor superficie, infraestructura que deberá adaptarse al avance del agua y un río cuyo uso recreativo dependerá, día a día, de las condiciones de seguridad.

El río tendrá avisos según las condiciones

El operativo también contempla al río San Juan. Allí la habilitación dependerá del caudal y de las condiciones de seguridad, que serán evaluadas semana a semana y, si hace falta, día a día.

El río que se puso de moda en los últimos años será revisado diariamente en su caudal. (Fotos: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE).

“Va a estar abierto mientras sea seguro”, aseguró Cerimedo. El funcionario estimó que durante octubre, noviembre y posiblemente diciembre podría mantenerse habilitado para actividades recreativas, aunque luego dependerá del deshielo y de las tormentas. El Comité de Emergencias contará con un esquema de comunicación para informar cuándo se podrá ingresar al agua y cuándo deberá restringirse.

Refuerzan seguridad y equipamiento para el verano

Cerimedo aseguró que el área cuenta con equipamiento para afrontar la mayor superficie que tendrá Ullum, aunque el operativo deberá reforzarse. Explicó que, al renovar la flota náutica, se incorporó una embarcación, un semirrígido y una moto de agua adicional para tener reemplazo cuando los equipos entren en service. Además, Bomberos también renovó su flota náutica.

(Fotos: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE).

El funcionario señaló que la Guardia Náutica funciona durante todo el año, pero en verano se incorporan refuerzos para cubrir playas públicas y zonas boyadas. Esta temporada habrá una exigencia extra en Ullum por el crecimiento del perímetro, mientras que Bomberos y Policía colaborarán en sectores más complejos. Los prestadores privados también deberán disponer de guardavidas y zonas boyadas.

(Fotos: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE).

Además, se comprarán equipos específicos para rescates en río y ya se adelantaron capacitaciones junto a Bomberos. Cerimedo destacó que ahora también cuentan con un canal naval y equipos de comunicación resistentes al agua, herramientas que antes no estaban disponibles.