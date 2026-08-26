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Por el alerta de viento Zonda en San Juan, suspendieron las clases
POR REDACCIÓN
El Ministerio de Educación de San Juan informó la suspensión de la actividad escolar desde las 13:30 de este miércoles 26 de agosto, debido al alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de la Dirección de Protección Civil de la provincia.
La medida tiene carácter preventivo y alcanza a todos los niveles y modalidades del sistema educativo, específicamente a los turnos interturno, tarde, vespertino y noche.
Desde la cartera educativa aclararon que los estudiantes que concurren al turno mañana no deberán ser retirados antes del horario habitual por sus padres o tutores. En tanto, en las instituciones con jornada completa, se les brindará a los alumnos el almuerzo previsto.
Además, quedaron suspendidos los llamados para cubrir cargos docentes y horas cátedra que estaban programados para este miércoles. Los mismos quedarán anulados y deberán ser generados nuevamente por los directores de cada establecimiento.
Activación del Plan de Contingencia
Ante las condiciones meteorológicas previstas, el Ministerio de Educación recordó a directivos y docentes que se encuentra activo el Plan de Contingencia establecido mediante la Resolución N.º 12277-ME-2024.
La disposición busca establecer medidas preventivas ante situaciones que puedan afectar el normal desarrollo de las actividades escolares y la seguridad de la comunidad educativa.
Dato complementario: La suspensión rige desde las 13:30 del miércoles 26 de agosto y alcanza a los turnos interturno, tarde, vespertino y noche de todos los niveles y modalidades.
El Gobierno provincial señaló que continuará monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y que cualquier modificación o nueva disposición será comunicada a través de los canales oficiales del Ministerio de Educación.