Por el alerta de viento Zonda en San Juan, suspendieron las clases

El Ministerio de Educación de San Juan informó la suspensión de la actividad escolar desde las 13:30 de este miércoles 26 de agosto, debido al alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de la Dirección de Protección Civil de la provincia.

La medida tiene carácter preventivo y alcanza a todos los niveles y modalidades del sistema educativo, específicamente a los turnos interturno, tarde, vespertino y noche.

Desde la cartera educativa aclararon que los estudiantes que concurren al turno mañana no deberán ser retirados antes del horario habitual por sus padres o tutores. En tanto, en las instituciones con jornada completa, se les brindará a los alumnos el almuerzo previsto.

Además, quedaron suspendidos los llamados para cubrir cargos docentes y horas cátedra que estaban programados para este miércoles. Los mismos quedarán anulados y deberán ser generados nuevamente por los directores de cada establecimiento.

Activación del Plan de Contingencia

Ante las condiciones meteorológicas previstas, el Ministerio de Educación recordó a directivos y docentes que se encuentra activo el Plan de Contingencia establecido mediante la Resolución N.º 12277-ME-2024.

La disposición busca establecer medidas preventivas ante situaciones que puedan afectar el normal desarrollo de las actividades escolares y la seguridad de la comunidad educativa.

Dato complementario: La suspensión rige desde las 13:30 del miércoles 26 de agosto y alcanza a los turnos interturno, tarde, vespertino y noche de todos los niveles y modalidades.

El Gobierno provincial señaló que continuará monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y que cualquier modificación o nueva disposición será comunicada a través de los canales oficiales del Ministerio de Educación.