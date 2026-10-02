La alerta meteorológica por el fenómeno del viento Zonda obligó a suspender de forma preventiva todos los cotejos previstos para la tarde y noche de este viernes 2 de octubre en la Liga Sanjuanina de Fútbol. La resolución oficial de la entidad busca resguardar la seguridad e integridad física de jugadores, cuerpos técnicos, árbitros y espectadores frente a las intensas ráfagas que también motivaron la suspensión de clases lectivas e institutos preuniversitarios desde las 13 horas en la provincia.

Ante este escenario climático, la dirigencia del fútbol local reorganizó de inmediato la agenda deportiva. La actividad reprogramada que originalmente iba a disputarse el viernes pasó a jugarse durante el fin de semana: los compromisos suspendidos de Primera A se disputarán el sábado 3 de octubre, mientras que los cruces correspondientes a la Divisional B fueron trasladados al domingo 4 de octubre.

Dentro de los duelos de Primera A postergados del viernes, Trinidad recibirá a Atenas Pocito en su estadio, disputando la Cuarta División a las 19:00 hs y la Primera a las 21:30 hs. Por su parte, Sarmiento se medirá ante Juventud Zondina en cancha de Sarmiento a las 14:00 hs en Cuarta y a las 16:30 hs en Primera.

En la Divisional B, la postergación del viernes derivó en que Defensores de los Andes juegue el domingo ante Juventud Unida en su cancha (Cuarta a las 9:00 hs y Primera a las 11:00 hs). En tanto, Sportivo Punteto chocará frente a Recabarren en cancha de El Globo (Cuarta a las 14:30 hs y Primera a las 16:30 hs).

De esta manera, el mapa general de la fecha para el Torneo Clausura de Primera División y la última jornada de la Primera B queda totalmente configurado:

Primera A (Clausura) sábado 4 de octubre



Sarmiento vs. Juventud Zondina: 14 hs. (4ta) y 16:30 hs. (1ra) en cancha de Sarmiento.



Trinidad vs. Atenas Pocito: 19:00 hs. (4ta) y 21:30 hs. (1ra) en cancha de Trinidad.



Rivadavia vs. Alianza: 13:30 hs. Cancha: Rivadavia.



López Peláez vs. Marquesado: 16:30 hs. Cancha: López Peláez.



Minero vs. San Lorenzo: 16:30 hs. Cancha: Juventud Unida.



Villa Ibáñez vs. Sp. 9 de Julio: 16:30 hs. Cancha: Villa Ibáñez.



Desamparados vs. Peñarol: 16:30 hs. Cancha: Desamparados.

Primera A domingo 5 de octubre



Defensores Argentinos vs. Colón Junior: 16:30 hs. Cancha: Peñarol.







Cronograma de Primera B (Última fecha) Sábado 4 de octubre Todos a las 16:30 hs.

Punteto vs. Recabarren.



Defensores de Los Andes vs. Juventud Unida.



San Damián vs. Libertad Juvenil.



Centenario vs. Los Pumas.



Fiorito vs. San Agustín.



Juventud Rivera vs. Aberastain.

Primera B domingo 5 de octubre (todos a las 16:30 hs.)



Federico Picón vs. Del Bono. Estadio Bicentenario.



Villa Obrera vs. Árbol Verde. En Chimbas.



Villa Hipódromo vs. Juventud Ullunera.



Huarpes vs. El Globo. En cancha de San Damián.

Martes 6 de octubre



Carpintería vs. Unión: 16:30 hs. Cancha: Carpintería.

Desamparados vs. Rivadavia: 16:30 hs. Cancha: Desamparados (postergado fecha 13).



