Obras Sanitarias reforzó los controles sobre perforaciones, estaciones de bombeo de líquidos cloacales y plantas de tratamiento ante el aumento de caudales esperado por el deshielo y la posibilidad de lluvias intensas en San Juan. La prevención apunta especialmente a aquellas instalaciones que podrían resultar más sensibles frente a un evento hídrico importante.

El presidente de entidad, José Luis Beltrán, explicó a DIARIO HUARPE que el organismo ya trabaja sobre distintos puntos de su infraestructura para evitar inconvenientes tanto en el sistema cloacal como en el abastecimiento de agua potable.

“Obras Sanitarias está tomando todos los recaudos necesarios. Estamos revisando y cuidando las perforaciones y las estaciones de bombeo de líquidos cloacales”, afirmó.

Las medidas se toman en un escenario marcado por la importante acumulación de nieve registrada durante el invierno en la cordillera y la expectativa de un mayor ingreso de agua durante el período de deshielo. A esto se suma la posibilidad de lluvias intensas, por lo que distintas áreas del Gobierno provincial trabajan sobre cauces e infraestructura.

Rodeo, uno de los puntos bajo atención

Beltrán explicó que las características de la red cloacal varían según cada zona de San Juan. Desde Marquesado hasta Santa Lucía, por ejemplo, la pendiente natural permite que gran parte de los líquidos circule por gravedad y disminuye la necesidad de utilizar estaciones elevadoras.

El panorama es diferente en lugares donde el terreno no brinda esa pendiente. Uno de los casos señalados por el titular de OSSE es Rodeo, en Iglesia, donde existen 11 estaciones de bombeo destinadas a elevar los líquidos cloacales para que puedan continuar su recorrido por la red.

Las cañerías ganan profundidad a medida que avanzan y, al llegar a determinados niveles, los líquidos deben ser elevados nuevamente mediante grandes pozos y sistemas de bombeo.

“Hay lugares donde no tenemos pendiente que nos acompañe y entonces hay que tener mucho cuidado y ver cómo protegemos al máximo esas instalaciones ante un evento”, explicó Beltrán.

Por esa razón, las estaciones de bombeo forman parte de los puntos sobre los que OSSE concentra los controles preventivos frente a eventuales lluvias fuertes o situaciones que puedan comprometer su funcionamiento.

También controlan el abastecimiento de agua

El operativo alcanza además a las perforaciones utilizadas para producir agua potable y a las plantas de tratamiento. Según Beltrán, el funcionamiento habitual de las plantas no debería modificarse, aunque será fundamental proteger el ingreso de agua y garantizar el suministro.

“El trabajo en la planta no va a variar. Lo que sí tenemos que cuidar es el agua que llega y que tengamos el suministro necesario para poder abastecer a la ciudad”, señaló.

El presidente de OSSE indicó que el trabajo forma parte de las medidas preventivas coordinadas entre distintos organismos provinciales. Mientras otras áreas concentran sus tareas sobre los cauces y la infraestructura hidráulica, Obras Sanitarias apunta a resguardar perforaciones, plantas, redes cloacales y estaciones de bombeo.

Los controles continuarán ante el avance de la temporada de deshielo y la posibilidad de precipitaciones intensas, con especial atención sobre aquellos sectores donde la infraestructura pueda quedar más expuesta. El objetivo es sostener el funcionamiento de los servicios de agua potable y saneamiento ante un escenario de mayor exigencia hídrica.