Con el objetivo de sensibilizar sobre las enfermedades que se transmiten de los animales a los seres humanos, este lunes desde las 8:00 y hasta las 13:00, el Ministerio de Salud de San Juan realizó una jornada especial en el Paseo de las Palmeras. La actividad contó con la presencia de unidades sanitarias móviles de zoonosis que brindaron servicios de esterilización y vacunación. El médico veterinario Martín Pallaro, coordinador de estas unidades, explicó a DIARIO HUARPE que la fecha es fundamental para concientizar:

“La Zoonosis son todas las enfermedades que se transmiten del animal al hombre. En este caso nosotros lo estamos festejando con un operativo de esterilización”.

El eje central de estos operativos es el control poblacional de caninos y felinos, lo cual impacta directamente en la sanidad de la comunidad. Según Pallaro, mediante la cirugía se busca “reducir la población en general de este tipo de de animalitos y con eso obviamente reducimos las enfermedades”. El profesional remarcó que el servicio ha crecido exponencialmente en los últimos años, logrando duplicar su capacidad operativa:

“Estamos en condiciones de decirte que hoy estamos haciendo 60 cirugías por mañana”.

Vigilancia epidemiológica y el riesgo de la rabia

Más allá de las castraciones, el equipo realiza una tarea crítica de prevención mediante la vacunación antirrabica. Pallaro advirtió que, aunque la provincia se encuentra en una situación estable, no hay que bajar la guardia frente a patologías que pueden ser letales.

“La rabia es una enfermedad grave, es una enfermedad mortal una vez que empieza con los síntomas. Es importantísimo no relajarse”, sentenció el veterinario, agregando que el área también realiza vigilancia sobre otras enfermedades como triquinosis, brucelosis e hidatidosis.

La respuesta de los sanjuaninos a estas campañas ha sido sumamente positiva, reflejando un cambio cultural en la tenencia responsable. “Desde hace 10 años a la fecha es increíble cómo ha cambiado la concientización de la gente. Nosotros tenemos absolutamente todos los días todos los turnos tomados”, detalló Pallaro.

Para este año, se estima que el servicio cerrará con una cifra cercana a las 4.000 cirugías realizadas en toda la provincia.

Unidades móviles en los departamentos

Para garantizar la equidad en el acceso a la salud, las tres unidades móviles con las que cuenta el programa recorren estratégicamente los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y diversos municipios.

“Vamos por los CAPS de toda la provincia para llegar a todos los rincones y más a poblaciones muy vulnerables en las que no pueden trasladar los animales”, explicó el coordinador.

Actualmente, las movilidades se encuentran trabajando en zonas como Villa Observatorio y Chimbas, donde la convocatoria de los vecinos es masiva.

Finalmente, desde la coordinación recordaron que, si bien las esterilizaciones requieren turno previo (gestionado habitualmente mediante un sistema de código QR), la vacunación antirrábica es de acceso libre para animales a partir de los tres meses de vida.

“Tenemos auxiliares muy capacitados y tenemos un protocolo bastante estricto”, concluyó Pallaro, invitando a la comunidad a acercarse a las unidades para consultar dudas y proteger a sus mascotas.