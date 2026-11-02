La llegada de la temporada de deshielo y lluvias encuentra a San Juan, a través de la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (Copre), con intervenciones preventivas en 15 de sus 19 departamentos, aunque varias todavía están en ejecución. Se trata de limpieza de drenes, encauzamiento de ríos y refuerzo de defensas para reducir los daños que podrían provocar las crecientes, después de un invierno con importantes nevadas en la cordillera.

El riesgo tiene una dimensión concreta. Un estudio de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) proyectó que el río San Juan aportará 1.653 hectómetros cúbicos (hm³) durante el ciclo 2026-2027, más del doble de los 753 hm³ considerados para el período anterior. Se trata de una estimación académica y no del pronóstico definitivo de Hidráulica. En septiembre, su director, José María Ginestar, había mencionado escenarios estadísticos supeior a los 2.000 hm³ todavía sujetos a nuevas mediciones.

La maquinaria pesada hace su paso en Pocito para despejar.

"Es tanta la cantidad de agua que puede venir que tenemos que estar doblemente preparados para las circunstancias", había advertido el gobernador Marcelo Orrego. A esto se suma la posibilidad de tormentas intensas durante el verano. Ante esto, desde la Copre vienen trabajando y realizando obras.

Los puntos sensibles en la cordillera y el norte

En Iglesia se refuerzan defensas en Laguna Bella Vista y el arroyo Agua Negra. También se operó el descargador de fondo del dique Cuesta del Viento. En Jáchal siguen los trabajos sobre el río y la limpieza de la colectora de Calle Vieja.

Zonda fue uno de los departamentos más afectados en la última temporada.

Calingasta mantiene el encauzamiento de los ríos Los Patos y Calingasta. En Valle Fértil, en Astica, se encauza un río con abundantes piedras en su lecho y se reconstruye una defensa rota años atrás, cuyo deterioro había puesto en riesgo un canal matriz, instalaciones de Hidráulica y zonas pobladas.

Trabajos en el Gran San Juan y alrededores

En Rivadavia se reparan compuertas del dique Ignacio de la Roza y se retira vegetación cerca del Parque Faunístico. En Rawson se realiza levantamiento de monda y en Santa Lucía se limpian los drenes 25 de Mayo y Richet Zapata.

Albardón no queda afuera de las tareas de prevención.

En Zonda terminó el encauzamiento del dique Soldano, pero siguen las tareas cerca del Puente Blanco, sobre el río de la Ciénaga. En Ullum se trabaja en el perilago del Embarcadero, las defensas de La Usina y la recuperación de los canales Chilote y Falda.

San Martín limpia el desagüe San Isidro, que recibe el agua del cerro Pie de Palo, mientras Albardón mantiene el encauzamiento del río Yakín.

Obras terminadas y pendientes en el este y el sur

En 25 de Mayo concluyeron los trabajos del dren de la Ruta 279, entre calle 20 y Callejón Del Bono, y la restitución del dren de La Chimbera. Continúan las limpiezas de Calle 21 y del dren de Calle 4 y Ruta 270, cerca de Villa Santa Rosa.

Las obras en 25 de Mayo.

En Caucete se encauza y limpia el río Bermejo y se refuerzan defensas del sistema de riego. Pocito realiza levantamiento de monda y trabaja con maquinaria de Hidráulica en Calle 18 y Aberastain. En Sarmiento se limpian y encauzan el dren Sarmiento y el colector Bofinger, y se ejecutan defensas en Colonia Fiscal, sobre el dren Camilo Rojo.

En San Martín se realizan distintos trabajos preventivos.

Las tareas buscan mejorar el escurrimiento ante una temporada que podría combinar más agua de deshielo y lluvias fuertes. Lo que sigue sin precisarse es cuánto falta para terminar las obras en los sectores más expuestos.