Por el frío, murieron dos personas que estaban en situación de calle

La Justicia de Córdoba inició una investigación para intentar esclarecer el fallecimiento de dos hombres que vivían en las calles de la capital provincial. Los cuerpos fueron encontrados en diferentes sectores de la ciudad durante una jornada marcada por una fuerte ola de frío polar que afecta a gran parte del país.

Aunque vecinos y personas que se encontraban en la zona vincularon lo ocurrido con las temperaturas extremas, las autoridades locales aclararon que todavía deben aguardar los resultados de las autopsias para confirmar las causas reales de estas muertes.

El primer hallazgo tuvo lugar en un terreno baldío del barrio Ameghino Norte, situado sobre la calle Aviador Pedro Zanni al 3300. De acuerdo con los primeros datos, fue el propio hermano de la víctima quien encontró el cuerpo y dio el aviso correspondiente a la Policía.

Unas horas más tarde, alrededor de las 15:40, se notificó un segundo deceso en un predio de la calle Lola Mora al 2600, en el sector de Villa Bustos Anexo. En este último caso, el hombre aún no pudo ser identificado y los peritos detallaron que no presentaba signos visibles de violencia física.

Estos lamentables episodios se produjeron en un día donde Córdoba registró temperaturas muy bajas, con una mínima de dos coma cinco grados y una máxima que apenas alcanzó los siete grados. La persistencia de este clima invernal mantiene en alerta a las autoridades regionales, debido al fuerte impacto que las condiciones climáticas tienen sobre la población con mayor vulnerabilidad social.

Por el momento, la investigación quedó bajo la órbita de la Justicia provincial, que ordenó realizar pericias técnicas en ambos puntos geográficos y tomar testimonios a posibles testigos. Los investigadores señalaron que todavía no se puede confirmar que el frío haya sido el factor determinante ni que exista un vínculo entre ambos casos, más allá de la coincidencia en el tiempo y el contexto ambiental de la capital.