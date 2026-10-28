El Ironman San Juan provocará modificaciones en la circulación vehicular durante dos jornadas: el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre. Los recorridos de las competencias afectarán rutas provinciales, avenidas y calles de distintos sectores de la provincia, desde el dique Punta Negra hasta Ullúm, Chimbas y el microcentro de la Capital.

Las restricciones estarán vinculadas a dos pruebas con distancias y trazados diferentes. El viernes se disputará la modalidad 51.50, con 1,5 kilómetros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de pedestrismo. El domingo, en tanto, tendrá lugar la competencia de larga distancia, con 3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42 kilómetros de carrera a pie.

Viernes 30 de octubre: qué calles estarán afectadas

La jornada del viernes tendrá como escenario principal el dique Punta Negra, desde donde partirá el circuito de ciclismo de 40 kilómetros. El recorrido conectará el embalse con el dique Ullúm y el sector de Soldado Argentino, donde estará ubicada la segunda área de transición.

Entre los sectores alcanzados por las restricciones se encuentran la Ruta Provincial 12, en la zona del embarcadero de Punta Negra; la Ruta Provincial 38, en el sector de la rotonda de Las Moras; y las calles Hermógenes Ruiz y Vidal, por donde continuará el trazado antes de incorporarse a la Ruta Provincial 60.

Esta última arteria tendrá un papel central durante la competencia, ya que el recorrido pasará por Villa Ibáñez, el dique Ullúm y las inmediaciones del Parque Faunístico. El circuito llegará luego a la rotonda con la Ruta Provincial 107 y finalizará en la intersección con calle Soldado Argentino.

La etapa de pedestrismo también generará modificaciones en la circulación urbana. Desde la zona de transición, los atletas avanzarán por Sargento Baigorria y De la Estación hasta conectar con la avenida Libertador General San Martín.

El recorrido continuará por avenida Libertador, Castro Barros y avenida Punta de Rieles, además de las calles V. Nuche, Esteban Echeverría, Laprida Oeste, Ángel Rojas, Pampa Oeste y Hermógenes Ruiz. El tramo final incluirá la avenida José Ignacio de la Roza y el entorno de Las Heras Sur, con llegada a la Plaza del Bicentenario, frente al Centro Cívico.

Por lo tanto, quienes deban trasladarse entre Rivadavia y el centro de San Juan deberán tener en cuenta las posibles restricciones en estos corredores y prever caminos alternativos.

Domingo 1 de noviembre: los cortes por la competencia

El domingo, el operativo abarcará una superficie mayor debido a los 180 kilómetros de ciclismo y los 42 kilómetros de pedestrismo. La prueba comenzará con la natación en el dique Punta Negra y continuará por rutas provinciales y nacionales hasta llegar a la Capital.

En el tramo de ciclismo estarán involucradas la Ruta Provincial 12, la Ruta Provincial 38 y la Ruta Provincial 60, además de la avenida Costanera, la Ruta Provincial 107, la Ruta Provincial 17 y Centenario Oeste, correspondiente a la RP 93.

El recorrido también utilizará distintos tramos de la Ruta Nacional 40, tanto hacia el norte como hacia el sur, y el anillo externo de la avenida de Circunvalación, incluidas sus rampas de conexión. Estas arterias serán parte del circuito de dos vueltas previsto para la competencia.

En el tramo final hacia la segunda transición, ubicada en la Plaza del Bicentenario, los ciclistas pasarán por Abraham Tapia, colectoras de Circunvalación, calle Urquiza, Pringles, el Conector Sur, 9 de Julio y Las Heras.

Qué calles se verán afectadas por la maratón del domingo

La carrera a pie tendrá un circuito urbano de tres vueltas que atravesará sectores del microcentro y el entorno del Centro Cívico.

Entre las calles y avenidas incluidas figuran avenida Ignacio de la Roza, calle España, avenida Libertador General San Martín, Domingo Sarmiento, Alberdi, Las Heras, 25 de Mayo y Urquiza.

El trazado también comprenderá avenida Córdoba, General Paz, el Conector Sur y Jáchal Sur, hasta calle 11 de Septiembre, donde los participantes realizarán uno de los retomes. Luego regresarán por los mismos corredores para completar las vueltas correspondientes y finalizar en la Plaza del Bicentenario.

La concentración de atletas en el entorno de la meta y la transición puede generar restricciones adicionales en las calles cercanas al Centro Cívico. Por eso, se recomienda evitar la zona si no es necesario circular por allí durante la competencia.