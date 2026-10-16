El fenómeno de El Niño comienza a generar preocupación en San Juan. Ante las alertas por posibles precipitaciones más intensas en la provincia, los sanjuaninos empezaron a consultar cómo preparar sus viviendas para afrontar este escenario climático. En este contexto, desde el sector ferretero señalaron que, si bien todavía no se registra un aumento significativo de las ventas, sí hay consultas por membranas y otros materiales para reparar los techos. Al mismo tiempo, los comerciantes comenzaron a reforzar sus stocks ante una posible mayor demanda en los próximos meses.

Juan Janavel, presidente de la Cámara de Ferreteros de San Juan, confirmó a DIARIO HUARPE que los negocios están tomando medidas preventivas, aunque las dificultades económicas impiden realizar grandes inversiones. "Estamos tratando de ver este factor climático y tratar de comprar y hacer pequeños stocks para, cuando llegue esta situación, medianamente tenerlo", explicó.

El referente explicó que los sanjuaninos consultan principalmente por membranas, impermeabilizantes y materiales para reparar grietas en los techos. Muchas de estas consultas tienen que ver con los daños que dejaron las lluvias y los fuertes vientos de los últimos años, por lo que ahora buscan solucionar esos problemas antes de que lleguen las precipitaciones más intensas que se anuncian para la provincia.

Frente a este panorama, los ferreteros comenzaron a realizar compras preventivas de membranas y pinturas asfálticas, aunque en cantidades moderadas debido a la delicada situación económica del sector. Janavel explicó que los comerciantes deben administrar sus recursos para abastecerse de estos productos sin descuidar el resto de los materiales que comercializan.

Sin embargo, aclaró que el incremento de las consultas todavía no se traduce en mayores ventas. Según indicó, la pérdida de poder adquisitivo limita las posibilidades de realizar arreglos y obliga a muchas familias a postergar el mantenimiento de sus viviendas. En ese sentido, reconoció que "las ventas están medianamente muy, muy tranquilas", pese a la preocupación por la llegada de una temporada con posibles lluvias más intensas.

Cuánto cuesta impermeabilizar un techo en San Juan

Según explicó Janavel, las membranas registraron aumentos leves, de entre el 3% y el 5%. Actualmente, uno de los productos más consultados es la membrana asfáltica, cuyo precio oscila entre $40.000 y $70.000 por rollo, dependiendo de su calidad y espesor. En cuanto a la cantidad necesaria, el referente señaló que para impermeabilizar el techo de una vivienda mediana de aproximadamente 80 metros cuadrados se requieren alrededor de 10 rollos, teniendo en cuenta los bordes, desagües y posibles desperdicios del material.

De esta manera, solamente la compra de membranas puede representar un gasto de entre $400.000 y $700.000, sin incluir pintura asfáltica, materiales para reparar grietas ni mano de obra.

En cuanto a otros productos consultados está la pintura asfáltica y la membrana líquida. Janavel explicó que la pintura asfáltica se coloca antes de la membrana para que quede bien adherida al techo. El bidón de cinco litros cuesta alrededor de $8.000 y alcanza para cubrir unos 20 metros cuadrados.

En cambio, la membrana líquida se utiliza principalmente para reparar sectores dañados o con filtraciones. El tacho de 10 litros cuesta entre $100.000 y $130.000, dependiendo de la calidad.

Por último, Janavel recomendó a los sanjuaninos revisar el estado de los techos ante las posibles lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño en la provincia. En ese sentido, señaló que es importante limpiar los desagües, retirar las hojas acumuladas y reparar las grietas para evitar filtraciones de agua en las viviendas.