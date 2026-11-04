Los sanjuaninos que planean vacacionar en Brasil durante el verano 2027 mantienen su interés por destinos como Camboriú y Florianópolis, pero demoran sus reservas ante la incertidumbre que genera El Niño. Así lo confirmó a DIARIO HUARPE el presidente de la Asociación Sanjuanina de Agencias de Viajes de San Juan, Ariel Giménez Bacur. La cautela surge luego de que organismos meteorológicos brasileños advirtieran que el fenómeno podría alcanzar una intensidad muy fuerte desde noviembre, con mayores probabilidades de precipitaciones superiores a lo habitual hasta enero de 2027.

El Instituto Nacional de Meteorología de Brasil (Inmet) difundió el 29 de octubre un nuevo informe que anticipa un escenario de lluvias por encima del promedio en el sur y algunas zonas del sudeste brasileño. Entre las regiones comprendidas aparece Santa Catarina, donde se encuentran dos de los destinos turísticos elegidos por los sanjuaninos: Camboriú y Florianópolis.

"Consultas hay muchas. Lo que no se termina de definir es la toma de decisión ante esta incertidumbre que hay por el fenómeno", explicó a este medio Giménez Bacur, también titular de Turismo Bacur.

El referente del sector turístico sostuvo que las previsiones climáticas generan preocupación entre los empresarios porque influyen en las decisiones de los pasajeros. Sin embargo, aclaró que en su agencia no se registraron cancelaciones por este motivo y evitó precisar porcentajes sobre la disminución de reservas.

Camboriú y Florianópolis siguen entre las preferencias

Pese al escenario climático, los destinos brasileños continúan despertando interés entre los turistas de San Juan. Según Ariel Bacur, los viajeros siguen contratando paquetes para Camboriú y Florianópolis, mientras que otros optan por localidades ubicadas más al norte, como Búzios y Río de Janeiro.

La diferencia respecto de otras temporadas aparece al momento de concretar las operaciones. Los pasajeros consultan por precios, alojamientos y alternativas, pero dedican más tiempo a evaluar las condiciones antes de confirmar sus vacaciones.

"Hay algunas reservas, pero no las reservas a las que estábamos acostumbrados", señaló Bacur, quien vinculó esta situación con la incertidumbre que generan las noticias sobre El Niño.

El pronóstico brasileño contempla mayores probabilidades de lluvias superiores al promedio entre noviembre de 2026 y enero de 2027 en el sur y sectores del sudeste del país. Sin embargo, estas previsiones describen una tendencia estacional y no permiten determinar si lloverá durante los días específicos en los que una familia tenga programadas sus vacaciones.

Por este motivo, el interés por Brasil no desapareció, aunque los turistas se mantienen más atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas antes de comprometerse con una contratación.

Qué recomiendan a los sanjuaninos antes de reservar

Desde Turismo Bacur explicaron que la principal recomendación es estudiar las características de cada destino y evaluar qué tipo de vacaciones busca realizar cada familia. Quienes priorizan las jornadas de playa pueden tener expectativas diferentes de aquellos que también disfrutan de actividades recreativas, paseos o propuestas culturales.

En ese sentido, las agencias brindan la información disponible sobre los lugares elegidos y, cuando existen dudas, ofrecen alternativas para que los pasajeros puedan comparar antes de tomar una decisión.

Otro aspecto fundamental son las condiciones de cancelación o reprogramación de los servicios contratados. Bacur explicó que cada empresa, aerolínea u operador turístico establece sus propias políticas, por lo que las posibilidades de recuperar el dinero o modificar las fechas dependen de cada caso.

Las complicaciones provocadas por fenómenos meteorológicos también pueden generar gastos adicionales que no siempre quedan cubiertos por los prestadores. Por eso, resulta importante conocer previamente las condiciones del paquete y verificar qué situaciones contempla la cobertura contratada.

Mientras continúa la planificación de las vacaciones de verano, desde el sector turístico aconsejan analizar cada destino, seguir las actualizaciones meteorológicas y revisar las condiciones de contratación. Por ahora, Brasil sigue entre las preferencias de los sanjuaninos, aunque El Niño los lleva a evaluar con mayor detenimiento cuándo y dónde reservar.