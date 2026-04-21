El paro nacional convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para este martes genera preocupación en el sector aerocomercial, ya que una de las principales protestas se realizará en las inmediaciones de Aeroparque, lo que podría provocar demoras en los vuelos a lo largo de la jornada.

Según informaron desde el gremio, la medida de fuerza se extenderá durante 24 horas y contempla asambleas en distintos aeropuertos del país. En ese marco, la actividad en las terminales aéreas podría verse afectada por retrasos operativos, aunque aseguraron que, en principio, no están previstas cancelaciones de vuelos.

La concentración principal está prevista en la zona de Aeroparque, donde trabajadores realizarán protestas y actividades gremiales que impactarán en el normal funcionamiento del servicio. La participación de empleados vinculados a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) resulta clave, ya que cumplen funciones esenciales en la coordinación operativa de los vuelos.

Desde ATE explicaron que el paro responde a un reclamo salarial y al rechazo de políticas de ajuste en el sector público. La medida se da tras el fracaso de las negociaciones paritarias con el Gobierno, lo que derivó en una escalada del conflicto gremial.

Si bien el impacto podría variar según el aeropuerto y el nivel de adhesión, especialistas advierten que este tipo de medidas puede generar un efecto dominó en la programación aérea, con reprogramaciones y demoras que se extienden durante toda la jornada.

En este contexto, se recomienda a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos antes de dirigirse a los aeropuertos y prever posibles demoras, especialmente en servicios que operen desde o hacia Aeroparque durante el día de la protesta.