La emoción por la Selección argentina no solo se vivió en las tribunas y en los hogares, sino también en los registros del sistema eléctrico nacional. Durante el partido frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, la demanda de energía en Argentina sufrió una fuerte caída asociada al comportamiento simultáneo de millones de hinchas que se concentraron frente a las pantallas.

Según los datos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), el consumo eléctrico comenzó a descender incluso antes del inicio del encuentro disputado entre las 13 y las 15 horas.

Una hora antes del comienzo del partido, la demanda se ubicaba en 22.534 megavatios. Sin embargo, quince minutos antes del pitazo inicial ya había descendido hasta los 21.702 megavatios.

La caída durante el partido

Con el inicio del encuentro, la disminución del consumo se volvió más marcada. Durante el primer tiempo, mientras la Selección argentina enfrentaba a Egipto en un partido cargado de tensión, la demanda llegó a un mínimo de 20.047 megavatios.

Durante el entretiempo se produjo una recuperación parcial del consumo, alcanzando un pico de 20.619 megavatios.

Según los especialistas, ese repunte está relacionado con las acciones habituales de los espectadores durante la pausa del partido: millones de personas levantándose al mismo tiempo para prender luces, abrir heladeras, preparar café, mate o utilizar electrodomésticos.

Pero cuando comenzó el segundo tiempo, la demanda volvió a desplomarse y alcanzó los 18.778 megavatios, un nivel similar al registrado habitualmente durante la madrugada.

Una hora después de terminado el encuentro, con la clasificación argentina ya asegurada tras el triunfo 3-2, el consumo comenzó a recuperarse y llegó nuevamente a los 19.815 megavatios.

El efecto "W" de la Selección

Desde CAMMESA explicaron que los partidos de la Selección argentina durante los mundiales generan un patrón particular en los registros de consumo eléctrico.

La empresa denomina a este fenómeno como "la W", debido a la forma que dibuja la curva de demanda, similar a un electrocardiograma que refleja los momentos de tensión y alivio que atraviesan los hinchas durante el partido.

El comportamiento se produce porque millones de personas modifican sus hábitos al mismo tiempo: bajan el consumo durante el juego, aumentan la demanda en los intervalos y vuelven a reducirla cuando comienza nuevamente el partido.

El fenómeno se intensifica cuando los encuentros se disputan en días laborales, ya que una gran cantidad de personas adapta sus rutinas para poder seguir a la Selección.

Un fenómeno mundial

Este comportamiento energético ya había sido observado durante el Mundial de Qatar 2022 y volvió a repetirse en distintas instancias del Mundial 2026.

En el sector energético se lo conoce como efecto "TV pickup", un fenómeno estudiado en distintos países que consiste en una variación repentina y sincronizada del consumo eléctrico durante transmisiones televisivas de gran audiencia.

Uno de los casos más conocidos ocurrió en el Reino Unido, donde los entretiempos de partidos importantes generan aumentos masivos en el uso de hervidores eléctricos para preparar té.

En Argentina, cada partido de la Selección vuelve a demostrar que la pasión futbolera puede incluso modificar, por algunos minutos, el comportamiento energético de todo un país.