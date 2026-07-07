La expectativa por el encuentro entre Argentina y Egipto, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, también tendrá impacto en la actividad comercial de San Juan. La Cámara de Comerciantes Unidos confirmó que la mayoría de los negocios adelantará el cierre de sus puertas este martes para que propietarios y trabajadores puedan seguir el partido de la Selección nacional.

Según informaron desde la entidad, la mayor parte de los comercios atenderá al público hasta las 12, una hora antes del inicio del encuentro, previsto para las 13. De esta manera, el movimiento comercial se reducirá durante el mediodía, en una jornada atravesada por la expectativa que genera el compromiso del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Desde la Cámara aclararon que la decisión no es obligatoria y quedó a criterio de cada comerciante. Sin embargo, señalaron que la mayoría optó por modificar el horario habitual de atención debido al interés que despierta un partido decisivo de la Selección argentina en la Copa del Mundo.

La medida se suma a la adoptada por el Gobierno de San Juan para la Administración Pública Provincial. En ese caso, se dispuso que la jornada laboral finalice 40 minutos antes del horario habitual, con el objetivo de que los empleados estatales también puedan acompañar el encuentro mundialista.

Con el pase a los octavos de final ya asegurado, la Selección argentina buscará este martes frente a Egipto un lugar entre los ocho mejores equipos del Mundial 2026. Como ocurrió en presentaciones anteriores del conjunto nacional, el partido volverá a modificar la rutina de distintos sectores y promete paralizar gran parte de la actividad durante el horario del encuentro.