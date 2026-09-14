San Juan se prepara para un escenario de mayor circulación de agua por el deshielo de la cordillera y ya analiza medidas para evitar posibles daños en sectores habitados. Diego Morales, director de Protección Civil, explicó que se realizan relevamientos en zonas cercanas a los cauces y advirtió que algunos barrios y viviendas fueron construidos en sectores que podrían volver a recibir agua después de años de sequía.

“Es una provincia que lleva 20 años de sequía, con una administración muy austera del agua y con los regadíos. Los ríos prácticamente estaban secos y no tenían su cauce. Ahora sabemos que vamos a tener un cauce importante cuando llegue el deshielo de la cordillera”, señaló Morales a DIARIO HUARPE.

El funcionario remarcó que la situación obliga a anticiparse a un fenómeno que podría modificar el comportamiento de sectores que durante años permanecieron secos. “Hay barrios que se han construido cerca de la ladera del río, por ejemplo, en la ladera norte del río San Juan. Hay casas y barrios, y tenemos que salir a redireccionar el río”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que el principal riesgo está relacionado con la fuerza que puede adquirir el agua cuando aumente el caudal. “Sabemos que el río tiene una fuerza importante y que el agua va a buscar su cauce normal. Eso preocupa un poco”, afirmó.

Relevamientos en ciertas zonas

Morales también puso el foco en sectores donde, debido al descenso de las napas durante los años de sequía, se avanzó con construcciones. Uno de los puntos mencionados fue Médano, donde la recuperación del nivel de agua subterránea podría generar un escenario diferente al actual.

“Hay lugares, por ejemplo, en Médano, donde como han bajado las napas y ha quedado todo seco, se han construido casas o barrios. Podría haber una recuperación este mismo año y, eventualmente, para el año que viene”, explicó.

El director de Protección Civil advirtió que el comportamiento de las napas no puede determinarse con precisión y que el aumento del agua podría recuperar espacios que anteriormente funcionaban de otra manera. “Esto va a levantar las napas y puede volver a ser una laguna eso donde antes lo era. Durante 20 años estuvo seco, se construyó allí y puede volver a aparecer. Es naturaleza pura y no podemos manejarla”, manifestó.

Trabajos para anticiparse al aumento del caudal

Frente a este panorama, Protección Civil comenzó a realizar relevamientos más específicos para identificar los sectores que podrían verse comprometidos. La intención es contar con información previa para definir intervenciones y reducir riesgos ante el incremento del flujo de agua.

Consultado sobre la posibilidad de necesitar maquinaria o asistencia de otras provincias, Morales descartó por ahora esa alternativa. “No habrá trabajos con otras provincias por el momento. Con Hidráulica se está haciendo todo lo necesario. Se está trabajando muy fuertemente en la limpieza de canales y en el tema de las cunetas de cada zona. Cada municipio está haciendo su labor”, concluyó.