La alerta amarilla por viento Zonda mantiene en estado de prevención a los organismos de emergencia de San Juan. Luego de los incendios registrados durante la semana pasada, desde Protección Civil confirmaron que se reforzaron todas las medidas para responder rápidamente ante posibles nuevos focos de incendio, especialmente en la zona sur de la provincia, que contempla a los departamentos de Pocito, Rawson, 25 de Mayo y Sarmiento. En diálogo con 0264 Noticias, el director de Protección Civil, Diego Morales, explicó que se dispuso un esquema preventivo que contempla la activación de Bomberos, Protección Civil y Bomberos voluntarios ante cualquier situación que pueda generarse.

Medidas y recursos en el sur

En el marco del operativo, Morales señaló que ante la contingencia climática “se autoconvoca a Bomberos, capacidad al 100%, al igual que Protección Civil”.

El esquema de trabajo contempla de manera prioritaria mantener debidamente preparados recursos vitales destinados a una eventual emergencia, entre ellos ambulancias y camiones hidrantes. Estos elementos permitirán intervenir con rapidez en caso de que se produzcan incendios favorecidos por las ráfagas intensas, buscando mitigar los riesgos sobre las personas y sus viviendas en toda la zona afectada.

El duro antecedente de la semana pasada

La necesidad de esta planificación preventiva se fundamenta directamente en los graves incidentes registrados la semana pasada. Durante la tarde del miércoles anterior, el fuerte viento Zonda provocó 45 focos de incendio en distintos puntos geográficos de la provincia, según confirmó el jefe de Bomberos, Marcelo Ligorria.

La magnitud de estos siniestros obligó a desplegar un gran operativo de contención, focalizado de manera principal en los departamentos de Pocito y Rawson, donde se desataron los incendios más graves del día.

En Pocito, uno de los focos de mayor relevancia se inició cerca de las 13:30 en un corralón ubicado en la Calle 11 y Ruta 40, en una zona próxima a un barrio privado. El predio comercial sufrió pérdidas materiales totales.

El relevamiento inicial realizado por el personal de Bomberos indicó además que 18 viviendas familiares sufrieron diversos daños en sus estructuras. En el mismo sector, se registraron vehículos particulares con pérdidas totales al no poder ser retirados de las zonas de peligro.

El fuego y el humo también provocaron personas afectadas en el departamento. En total, 60 personas recibieron asistencia médica, entre ellas un adulto mayor que sufrió quemaduras severas en aproximadamente el 30% de su cuerpo. El resto de las personas asistidas requirieron curaciones menores por heridas y asistencia inmediata con oxígeno debido a dificultades respiratorias de diversa gravedad.

En Rawson, otro de los sectores gravemente afectados fue El Medanito, donde se produjeron distintos focos de incendio que alcanzaron extensas áreas compuestas de pasturas secas.

Ante la gran cantidad de siniestros registrados de forma simultánea, al menos diez dotaciones de Bomberos participaron activamente del operativo de control. Asimismo, vecinos de las zonas cercanas colaboraron de manera solidaria aportando camiones cisterna que habitualmente son utilizados para realizar el riego de los campos locales.