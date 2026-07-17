El pronóstico se cumplió. Tal como lo habían advertido el Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil, el viento Zonda azotó este jueves a San Juan y dejó una jornada marcada por los incendios. Las fuertes ráfagas, sumadas a la baja humedad y las elevadas temperaturas, generaron un escenario propicio para la rápida propagación del fuego y obligaron al Cuerpo de Bomberos de la Policía a intervenir, hasta el cierre de esta edición, en 16 focos ígneos distribuidos en distintos departamentos de la provincia.

El jefe del Cuerpo de Bomberos de la Policía de San Juan, Rubén Castro, explicó a DIARIO HUARPE que el balance definitivo recién podrá conocerse cuando todos los destacamentos informen las intervenciones realizadas, ya que varias dotaciones continuaban trabajando al momento de realizar el relevamiento.

"Calculamos entre 15 y 16 intervenciones, pero todavía tenemos personal trabajando, por lo que podrían ser más", señaló Castro.

El funcionario indicó que la mayoría de las emergencias correspondió a incendios de campos y pastizales, un tipo de siniestro que suele multiplicarse durante los episodios de Zonda y obliga a multiplicar los operativos en diferentes zonas de la provincia.

El fuego arrasó a una vivienda por completo.

Pocito, el departamento más afectado

Dentro de ese panorama, el episodio más grave se produjo en Pocito, sobre calle Alfonso XIII, entre calles 12 y 13. Allí, un incendio de grandes dimensiones avanzó rápidamente y consumió una vivienda, un taller de chapa y pintura con cinco vehículos.

El siniestro demandó un importante despliegue conjunto de Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios, que trabajaron para evitar que las llamas alcanzaran propiedades vecinas. Sin embargo, los daños materiales fueron prácticamente totales. Debido a la magnitud del incendio, la Municipalidad de Pocito asistió a las familias damnificadas, que perdió gran parte de sus pertenencias.

Cinco vehículos fueron consumidos por las llamas en el incendio de Pocito.

La intensa actividad no se limitó a ese departamento. En Jáchal, un incendio de pastizales consumió varias hectáreas y llegó a poner en riesgo una vivienda. Tras controlar el fuego, personal policial detuvo a tres hombres sospechados de haber originado el foco.

El fuego en Jáchal fue de gran magnitud.

Otro de los operativos se desarrolló en la localidad de Zonda, donde las llamas avanzaron dentro de una finca y requirieron la intervención de una dotación para impedir que el incendio se extendiera hacia otros sectores. Además, Bomberos trabajó en otros departamentos, entre ellos Iglesia.

Las llamas avanzaron sobre una finca en Zonda y fueron controladas por Bomberos.

Continúa la alerta meteorológica

La intensa actividad de los bomberos coincidió con un escenario meteorológico complejo. San Juan permanece bajo alerta por un sistema que combina viento Zonda, tormentas aisladas, nevadas intensas y viento blanco en distintos sectores de la provincia, condiciones que elevan el riesgo de incendios y complican las tareas de emergencia.

Bomberos desplegó un amplio operativo para sofocar el incendio en Pocito.

Frente a ese panorama, desde Bomberos reiteraron el pedido de evitar cualquier tipo de quema al aire libre, no arrojar colillas de cigarrillos en zonas con vegetación seca y comunicarse de inmediato con el 911 ante la presencia de humo o fuego.

Mientras las últimas dotaciones continuaban con tareas de enfriamiento y control, el balance de la jornada seguía abierto. Las 16 intervenciones registradas hasta el momento reflejan el fuerte impacto que tuvo el viento Zonda en distintos puntos de San Juan y el intenso despliegue que demandó a los equipos de emergencia durante todo el jueves.