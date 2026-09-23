Las condiciones climáticas extremas obligaron a tomar medidas preventivas en la provincia. La ministra de Educación, Silvia Fuentes, confirmó la interrupción de la actividad escolar presencial en distintas comunas debido al fenómeno meteorológico previsto para las próximas horas.

Las autoridades educativas determinaron que la interrupción rige para Jáchal, Iglesia y Calingasta. Al respecto, Silvia Fuentes expresó: "Ustedes saben que Protección Civil siempre nos hace la recomendación cuando hay vientos fuertes, específicamente hoy para cuidar a nuestros estudiantes y a nuestros docentes".

A su vez, aclaró: "Vamos a dar la suspensión de las actividades áulicas para el Departamento de Jáchal, Iglesia y también de Calingasta, que son donde se prevé que el viento va a estar un poco más fuerte".

El reporte meteorológico de Protección Civil

La Dirección de Protección Civil emitió una Alerta Amarilla por la llegada del viento Zonda durante la tarde y la noche de este miércoles 23 de septiembre en los sectores precordilleranos. El informe oficial indicó que el área será afectada por viento zonda con velocidades entre 30 km/h y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar puntualmente los 70 km/h.

También señalaron que este fenómeno puede provocar reducción significativa de visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa. Además de los departamentos con suspensión escolar, el monitoreo abarca a Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullúm y Zonda.

Posible suspensión de clases para mañana

Sobre lo que sucederá durante la jornada del jueves, la funcionaria declaró: "Para mañana estaremos monitoreando el clima para ver cómo va a suceder y, por supuesto, seguramente a media mañana tendremos la información porque ya está previsto la alerta para mañana, pero tenemos que ir viendo cómo da la alerta y si vamos a hacerlo en todos los departamentos o solo en algunos, como lo hicimos en el día de hoy".