Por falta de luz, suspendieron el partido entre Unión y Desamparados

El clásico entre Unión de Villa Krause y Sportivo Desamparados fue suspendido este domingo luego de permanecer detenido durante casi 80 minutos por problemas con la iluminación del estadio 12 de Octubre. El encuentro estaba 1-1 y se frenó a los 29 minutos del primer tiempo. La decisión definitiva llegó cerca de las 20.50, prácticamente a la hora en la que el partido debería haber terminado.

El árbitro Rubén Ariel Fernández resolvió que el encuentro no podía continuar luego de una extensa espera en Villa Krause. En un primer momento, la intención fue que las dirigencias de ambos clubes alcanzaran un acuerdo sobre cuándo completar el clásico, pero las diferencias entre las posturas impidieron una resolución inmediata.

Unión propuso reanudar el encuentro este lunes 21 de septiembre, desde las 16, en el estadio 12 de Octubre. Desamparados, en cambio, planteó que sea el Consejo Federal, organismo que rige el Torneo Regional Amateur, el que determine cuándo deberán disputarse los minutos pendientes.

De todos modos, desde el Puyutano señalaron que, si el Consejo Federal dispone que el partido continúe este mismo lunes, están dispuestos a presentarse y completar el encuentro.

La terna arbitral dio más que tiempo suficiente antes de suspender el duelo. (Foto: gentileza Emiliano Schlamelcher).

Los inconvenientes comenzaron cuando, por la baja visibilidad, a los 29 minutos del primer tiempo se pidió encender las luces del estadio. Sin embargo, un desperfecto en el sistema de iluminación provocó fallas que impidieron garantizar las condiciones necesarias para seguir jugando. A ese panorama se sumó el fuerte viento que afectó a San Juan durante la jornada.

El partido había comenzado apenas pasadas las 19 y desde la interrupción transcurrió alrededor de una hora y 20 minutos hasta que se tomó la decisión de suspenderlo.

Clásico caliente

Antes de la interrupción, Unión y Desamparados habían protagonizado un primer tiempo intenso. El Azul había quedado con diez jugadores por una expulsión y el Puyutano aprovechó rápidamente la superioridad numérica.

A los 22 minutos, Franco Goria desbordó por el sector izquierdo, justamente por la zona que había quedado condicionada tras la expulsión, y definió contra un palo para marcar el 1-0 de Desamparados.

La respuesta de Unión llegó poco después. Abel Donoso apareció por el segundo palo y convirtió el 1-1 para el equipo de Villa Krause.

Apenas unos minutos después del empate comenzaron los problemas de visibilidad y el encuentro quedó definitivamente detenido a los 29 minutos.

El Consejo Federal tendrá la definición

Como el partido se frenó a los 29 minutos de la primera parte, quedan al menos 61 minutos reglamentarios: 16 del primer tiempo y los 45 correspondientes al complemento.

Aunque inicialmente se buscó una salida consensuada entre las dirigencias, las posturas fueron diferentes. Unión pretende completar el partido este lunes desde las 16, mientras que Desamparados considera que la decisión debe quedar en manos del Consejo Federal.

El plantel de Desamparados en la oscuridad. (Foto: gentileza Emiliano Schlamelcher).

La postura del Puyutano, sin embargo, no implica una negativa a jugar este lunes. Si el organismo determina que la reanudación debe producirse el 21 de septiembre, Desamparados está dispuesto a completar el clásico.

De esta manera, la fecha y el horario de reanudación permanecen pendientes de una resolución del Consejo Federal.