La selección de Senegal no contará con el respaldo de su hinchada durante la Copa del Mundo tras la denegación masiva de visados por parte de Estados Unidos. Los seguidores del conjunto africano tenían planeado cruzar el océano para alentar a su equipo, pero no recibieron los permisos necesarios para ingresar al territorio norteamericano. Esta situación afectará el debut del equipo dirigido por Pape Thiaw contra Francia en el MetLife Stadium de New Jersey, así como los duelos posteriores ante Noruega e Irak.

Ndèye Dome Thiouf, asesora de comunicación del Ministerio de Deportes de Senegal, lamentó que "Desde que jugamos en el Mundial, es la primera vez que no enviamos delegación debido a las complicaciones vinculadas a la concesión de visados por parte de Estados Unidos".

El impacto de esta medida es significativo para una nación que se prepara para su participación número cuatro en la máxima competencia del fútbol. El organismo gubernamental intentó gestionar el viaje de una comitiva reducida compuesta por los presidentes de las organizaciones de hinchas con financiamiento estatal, pero la solicitud también fue rechazada por la gestión de Donald Trump.

La restricción impide que cualquier persona viaje directamente desde la nación africana, aunque el Estado senegalés implementó un plan de contingencia para quienes ya residen en suelo estadounidense.

Los subcampeones de la Copa África contarán con el apoyo de compatriotas que viven dentro del territorio, para quienes se distribuirán 400 entradas por partido. A pesar de ser una de las aficiones más ruidosas de su continente, el colorido habitual se verá limitado a la presencia de residentes locales.

El conflicto con los visados no es un caso aislado y otros países atraviesan escenarios similares. Costa de Marfil reportó problemas parecidos, mientras que los simpatizantes de Haití e Irán sufren una restricción absoluta para entrar al país.

Los inconvenientes alcanzaron incluso a autoridades deportivas, como ocurrió con el árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, a quien se le denegó la entrada. En el caso de Irán, 14 integrantes de su cuerpo técnico no pudieron ingresar, lo que obligó a trasladar su base de entrenamiento a México. Asimismo, la Asociación Internacional de Periodistas Deportivos manifestó su preocupación por la gran cantidad de reporteros de África e Irán que no recibieron sus visas.