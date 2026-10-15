Con la llegada de Halloween y las fechas cercanas al Día de Todos los Santos, proteccionistas de San Juan decidieron extremar las precauciones en la entrega de perros y gatos en adopción. Luciano Castro, referente de la ONG Mundo Patitas, y Jesica Guardia, de la fundación Huellitas en el Camino, contaron a DIARIO HUARPE que aplican restricciones temporales y controles más rigurosos ante las advertencias que reciben sobre posibles casos de maltrato animal entre octubre y noviembre.

Castro explicó que Mundo Patitas suspende durante este período las entregas de animales en los domicilios, aunque mantiene el contacto con las familias interesadas para retomar el proceso una vez que pasa la fecha de mayor preocupación.

“Ya llegan estas fechas y lamentablemente suspendemos las adopciones. Pero bueno, cuando uno dice suspendemos las adopciones, las suspendemos en llevar el animal al domicilio, en entregarlo en el lapso de dos meses”, señaló.

El proteccionista indicó que la medida busca reducir los riesgos, especialmente en el caso de cachorros y gatitos. Según relató, recibieron advertencias sobre personas que podrían buscar animales para utilizarlos en supuestos rituales o prácticas de brujería.

“Siempre es preferible esperar a la hora de dar una adopción a un animalito para no correr riesgos”, sostuvo.

Entrevistas y consultas a los vecinos

Castro contó que, antes de concretar una adopción, intenta conocer personalmente a los posibles adoptantes y evaluar las condiciones en las que vivirá el animal. El proteccionista aclaró que mantienen la comunicación con las familias interesadas durante la suspensión de adoptar, les informan sobre el estado de los animales y buscan retomar las entregas cuando consideran que existen mejores condiciones para hacerlo.

“Siempre se trata de conocer al adoptante. Cuando no tenés certeza 100% se hace una encuesta vecinal, yo al menos la hago”, explicó.

Según su experiencia, las alertas recibidas por integrantes de la ONG se relacionaron con situaciones en Chimbas y Pocito. También recordó un caso del año pasado en el que, según relató, un gatito que había sido dado en adopción apareció muerto en la zona de Villicum.

Guardia también refuerza los controles

Guardia, por su parte, explicó que su modalidad consiste en evaluar cada caso y restringir las adopciones a personas desconocidas durante las fechas que considera más sensibles. En su caso, indicó que la suspensión total se concentra entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre.

“A veces sí suspendemos las adopciones, a gente desconocida sí la suspendemos, lo que es octubre, Semana Santa, Día del Niño, entonces se suspenden las adopciones por más protección al animal”, afirmó.

La proteccionista señaló que el cuidado de cachorros representa una dificultad adicional para los hogares de rescate, que deben atender numerosos animales y no siempre pueden mantenerlos durante mucho tiempo antes de encontrarles una familia.

Guardia contó que tiene una cachorra negra que fue abandonada en el Parque de Mayo y explicó que, en estos casos, la permanencia prolongada en un refugio también puede implicar riesgos.

“Hay que ser más rigurosos”, resumió sobre los controles previos a la entrega.

El seguimiento continúa después de la adopción

Ambos proteccionistas coincidieron en que la evaluación de las familias y el seguimiento posterior son herramientas centrales para el cuidado animal. Guardia remarcó que, si una mascota no logra adaptarse a su nuevo hogar, existe la posibilidad de que regrese al refugio.

“Generalmente nosotros siempre tenemos las puertas abiertas para que si el animal no se adaptó, que vuelva”, explicó.

Las medidas responden a la preocupación expresada por los proteccionistas ante posibles situaciones de maltrato. Sin embargo, las advertencias y sospechas mencionadas por los entrevistados no implican que todos los pedidos de adopción sean peligrosos ni constituyen, por sí mismas, una prueba de la existencia de rituales o delitos.