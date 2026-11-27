La transformación de la Ruta Nacional 20 en autopista modificará considerablemente el paisaje entre Santa Lucía y 9 de Julio. El pliego de licitación, al que accedió DIARIO HUARPE, contempla la erradicación de 1.342 forestales y la plantación de otros 4.026 ejemplares como parte de un plan de compensación ambiental. La medida implica la incorporación de tres árboles por cada ejemplar previsto para retirar.

La intervención corresponde al primer tramo que licita el Gobierno de San Juan, comprendido entre las calles Eusebio Zapata y Gorriti, con una extensión de 11,64 kilómetros. La obra cuenta con un presupuesto oficial de $126.572 millones y un plazo de ejecución de 1.140 días corridos.

Según los cómputos métricos elaborados por la Dirección Provincial de Vialidad, está prevista la extracción de 597 forestales de menos de 60 centímetros de diámetro, 260 de entre 60 centímetros y un metro, y otros 485 de un metro de diámetro o más.

El artículo 36 de las especificaciones técnicas establece que deberán retirarse aquellos árboles y tocones que impidan o dificulten el desarrollo de los trabajos. La empresa adjudicataria tendrá que obtener las autorizaciones correspondientes antes de avanzar con las extracciones, que incluyen la remoción de las raíces.

En aquellos sectores donde los ejemplares no interfieran con la construcción de los nuevos carriles, las colectoras o los puentes, deberá priorizarse su conservación por su valor ambiental y paisajístico.

Qué árboles plantarán y dónde

El plan de forestación compensatoria contempla la plantación de ejemplares aislados y pequeños bosques en sectores de intersecciones y retornos de la futura autopista. Entre las especies recomendadas en el pliego figuran el espinillo, el visco, la acacia blanca y el fresno.

Los nuevos árboles deberán provenir de viveros, tener una altura mínima de 1,20 metros hasta su primera ramificación y contar con dos tutores para favorecer su crecimiento y resistencia al viento.

Por razones de seguridad vial, el primer ejemplar deberá ubicarse a no menos de 15 metros del borde de la calzada, mientras que la separación entre los árboles será de 10 metros. La distribución tampoco podrá interferir con la visibilidad de los conductores ni obstaculizar los sistemas de riego y drenaje.

En los sectores que no resulten afectados por los trabajos de construcción, la plantación deberá realizarse durante el primer año de ejecución de la obra, en la época más adecuada para el desarrollo de los forestales.

La constructora deberá garantizar su crecimiento

La empresa que resulte adjudicataria deberá presentar un Plan de Trabajo para el Manejo de Forestales ante la inspección de obra y la Dirección Provincial de Recursos Naturales. El proyecto tendrá que ser elaborado por un profesional especializado.

Entre las obligaciones establecidas figura el riego sistemático de los nuevos árboles, el control de plagas, la eliminación de malezas y el mantenimiento de los tutores hasta la recepción definitiva de la obra.

El documento también establece que los ejemplares que se sequen, resulten dañados o sean robados deberán ser reemplazados por la constructora a su exclusivo costo.

En caso de incumplimiento de las exigencias vinculadas con la forestación, y tras una advertencia previa, la empresa podrá recibir multas equivalentes al valor de 500 litros de gasoil por cada semana de demora en concretar las tareas requeridas.