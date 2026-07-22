La celebración de la Selección Argentina tras eliminar a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 continúa generando repercusiones en el Reino Unido. Esta vez, la polémica alcanzó a Lisandro Martínez, Enzo Fernández y Cristian “Cuti” Romero, luego de que un exasesor de Margaret Thatcher reclamara que les revoquen sus visas de trabajo.

El conflicto comenzó después del triunfo argentino por 2-1, cuando varios integrantes del plantel posaron con una bandera que llevaba la frase “Las Malvinas son Argentinas”. La imagen fue tomada durante los festejos y rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde despertó críticas de medios y sectores conservadores británicos.

Entre quienes reaccionaron se encuentra Nile Gardiner, exasesor de la exprimera ministra Margaret Thatcher, quien pidió que los futbolistas argentinos que participaron de la celebración pierdan sus permisos para desempeñarse profesionalmente en Inglaterra.

“A todos los jugadores argentinos que participaron en esta exhibición antibritánica se les debería revocar su visa de trabajo. Debería haber tolerancia cero”, expresó Gardiner por medio de su cuenta de X.

El reclamo involucra especialmente a jugadores que militan en la Premier League. Lisandro Martínez pertenece al Manchester United, Enzo Fernández juega en Chelsea y Cristian Romero integra el plantel del Tottenham. También aparecieron en la imagen otros integrantes de la Selección Argentina vinculados al fútbol inglés.

Sin embargo, la posibilidad de que los jugadores sean expulsados o pierdan sus visas aparece como poco probable. Especialistas en derecho migratorio británico explicaron que este tipo de medidas suelen aplicarse ante delitos graves, fraude migratorio, extremismo o amenazas concretas contra la seguridad nacional.

La abogada especializada Asma Bashir señaló que mostrar una bandera con una reivindicación política no sería, por sí sola, una causa suficiente para cancelar el permiso laboral de un futbolista. Además, Gardiner no ocupa actualmente un cargo dentro del Gobierno británico ni tiene facultades para ordenar una revocación de visas.

Por el momento, no existe una presentación oficial ni una decisión de las autoridades migratorias del Reino Unido contra los jugadores. El pedido quedó limitado a una declaración pública que volvió a encender la histórica discusión por la soberanía de las Islas Malvinas.

El episodio también podría quedar bajo análisis de la Fifa, debido a que su reglamento restringe la exhibición de mensajes políticos dentro de los estadios. No obstante, hasta el momento no se informó sobre la apertura de un expediente disciplinario ni sobre posibles sanciones contra los futbolistas argentinos.