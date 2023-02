Por la cima: hora, TV y formaciones de Arsenal vs. Manchester City

El Arsenal recibirá a Manchester City este miércoles 15 de febrero, peleando por la cima del certamen inglés. Los de Mikel Arteta llegan como líder de la Premier League, mientras que los de Pep Guardiola son justamente sus escoltas y quieren quitarle la cima. En el Emirates Stadium, los dos mejores elencos de Inglaterra actualmente se verán de frente una vez más, garantizando un verdadero espectáculo deportivo.

Cabe resaltar que los Gunners no han estado jugando de la mejor manera en sus últimos compromisos, aunque eso no les ha influido en la posición. En sus últimos dos choques, cayeron 1-0 frente a un Everton e igualaron 1-1 ante Brentford. Ahora, Arsenal sabe que tiene una oportunidad única para cambiar la página e intentar sacar ventaja con su inmediato perseguidor.

Por otra parte, los dirigidos por Pep Guardiola arriban en un momento similar, ya que los resultados no se han dado y están faltos de goles en las últimas presentaciones. Suman tres derrotas en los últimos siete enfrentamientos de Premier League, pero aún se colocan escoltas con 48 unidades (22 PJ). De todas formas, Manchester City tiene en frente la gran oportunidad de seguir peleando por el título.

Posibles formaciones

Arsenal: Aaron Ramsdale; Ben White, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Oleksandr Zinchenko; Thomas Partey, Granit Xhaka, Martin Odegaard; Gabriel Martinelli, Bukayo Saka y Eddie Nketiah. DT: Mikel Arteta.

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, Rúben Dias, Nathan Aké; Rodri, Bernardo Silva, Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne; Jack Grealish, Riyad Mahrez y Phil Foden. DT: Pep Guardiola.

Horarios de Arsenal vs. Manchester City

Argentina - 16:30 p.m.

México - 13:30 a.m.

Perú - 14:30 a.m.

Colombia - 14:30 a.m.

Ecuador - 14:30 a.m.

Bolivia - 15:30 a.m.

Venezuela - 15:30 a.m.

Estados Unidos - 15:30 a.m.

Chile - 16:30 p.m.

Uruguay - 16:30 p.m.

Brasil - 16:30 p.m.

Paraguay - 16:30 p.m.

Transmisión

Star +.