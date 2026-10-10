La ilusión de conquistar una nueva estrella mundialista acompañó la llegada de Las Águilas al estadio SND Arenita de Asunción, Paraguay. La Selección Argentina Senior femenina de hockey sobre patines arribó al escenario donde este sábado 10 de octubre enfrentará a España en la gran final de los World Skate Games 2026. El equipo dirigido por Darío Giuliani buscará alcanzar su séptimo título mundial, con la cobertura especial de GRUPO HUARPE desde Paraguay.

El seleccionado argentino llegó a esta instancia después de superar un camino exigente durante el certamen. Tras las victorias ante Suiza (5-1) y Francia (6-0), sufrió una dura derrota frente a España (7-1) en la fase de grupos. Sin embargo, logró recuperarse con una goleada por 4-0 ante Chile y posteriormente selló su clasificación a la final al vencer por el mismo resultado a Italia, con dos goles de Adriana Soto y otros dos de Gimena Gómez.

Ahora, Las Águilas tendrán la oportunidad de tomarse revancha frente al seleccionado español, uno de los grandes protagonistas del hockey sobre patines femenino mundial. El encuentro también tendrá un condimento especial: Argentina buscará repetir la consagración obtenida en San Juan 2022, cuando derrotó precisamente a España por 3-0 en la final y celebró ante su público.

Con la capitana Luciana Agudo como una de sus referentes y un plantel que combina experiencia y juventud, Argentina se prepara para disputar el partido más importante del torneo. La final está programada para las 20, hora argentina, y definirá quién se queda con el título mundial en Asunción.