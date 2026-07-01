Por la ola polar, suspendieron las clases en varios lugares de Mendoza

Ante la intensidad de la ola polar que impacta en la región de Cuyo, las autoridades educativas de la provincia de Mendoza determinaron aplicar nuevas medidas de prevención este miércoles primero de julio. La Dirección General de Escuelas tomó la decisión de ampliar la suspensión de las actividades presenciales hacia el turno tarde, motivada por el ingreso de un frente de frío extremo y el deterioro de las condiciones del tiempo.

Esta determinación se fundamentó en los reportes de la Dirección de Defensa Civil, organismo que alertó sobre la presencia de nevadas, lluvias y vientos de gran intensidad. Asimismo, se registraron temperaturas inferiores a los cero grados y posibles dificultades para transitar en las rutas de alta montaña y áreas rurales.

El alcance de la medida incluye a instituciones de todos los niveles educativos en un grupo de 11 departamentos que contempla a Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael, General Alvear, Malargüe, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. La suspensión también rige para las zonas de Potrerillos, Cacheuta y Uspallata.

Para asegurar que los estudiantes mantengan su trayectoria educativa, se dispuso que las clases se dicten a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza. En las zonas afectadas, la continuidad pedagógica se realizará exclusivamente de forma virtual. Por otro lado, en el resto del territorio mendocino las jornadas escolares se mantienen bajo el esquema habitual sin reportar cambios en ninguno de los turnos.

La resolución oficial prioriza el resguardo físico de los alumnos y del personal docente frente a un pronóstico meteorológico que se mantiene inestable. Según las estimaciones actuales, el fenómeno climático podría presentar mayores complicaciones durante las próximas horas.